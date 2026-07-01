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Вјетар чупао стабла, однио кров: Јако невријеме погодило Хрватску

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 22:07

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Јако олујно невријеме је данас поподне погодила сјеверну Хрватску, одакле се проширило ка централним дијеловима земље, а у граду Ораховици, око 20 километара од Нашица.
Фото: Grad Orahovica

Јако олујно невријеме је данас поподне погодила сјеверну Хрватску.

Невријеме се проширило ка централним дијеловима земље, а у граду Ораховици, око 20 километара од Нашица, било је изузетно интензивно, са јаким вјетровима и обилном кишом, узрокујући материјалну штету на неким зградама, преносе хрватски медији.

Поред падавина и вјетра, забиљежен је и драстичан пад температуре, која је за само сат времена пала са 34 на 19 степени Целзијуса, преноси Индекс.

Пљусак киша

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Највећа штета до сада забиљежена је у Ораховици, гдје су јаки вјетрови подигли дио крова школске спортске дворане.

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Тагови :

невријеме

Хрватска

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