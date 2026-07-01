Вјетар чупао стабла, однио кров: Јако невријеме погодило Хрватску

Аутор:АТВ редакција
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Јако олујно невријеме је данас поподне погодила сјеверну Хрватску.
Невријеме се проширило ка централним дијеловима земље, а у граду Ораховици, око 20 километара од Нашица, било је изузетно интензивно, са јаким вјетровима и обилном кишом, узрокујући материјалну штету на неким зградама, преносе хрватски медији.
Поред падавина и вјетра, забиљежен је и драстичан пад температуре, која је за само сат времена пала са 34 на 19 степени Целзијуса, преноси Индекс.
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Највећа штета до сада забиљежена је у Ораховици, гдје су јаки вјетрови подигли дио крова школске спортске дворане.
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