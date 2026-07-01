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Центар за лијечење еболе запаљен: Убијен један полицајац

01.07.2026 22:07

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Здравствени радници збрињавају пацијента обољелог од еболе у ​​Центру за лијечење „Рвампара” у Итурију, у Конгу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Moses Sawasawa

На истоку ДР Конго запаљен је центар за лијечење еболе. Током нереда је убијен један полицајац, а двије особе су повријеђене.

Неколико пацијената заражених еболом, заједно са појединцима који показују симптоме вируса опасног по живот, побјегло је из центра за лијечење у селу Бафвабанго, у провинцији Итури, пренијела је агенција ДПА.

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Група гњевних младих људи покушала је да блокира безбједно сахрањивање жртве за коју се сумњало да је умрла од еболе, упркос томе што је породица већ дала пристанак.

Центар је потпуно изгорио, а медицинско особље није наставило рад јер се плаши за безбједност.

У ДР Конгу је потврђено близу 400 смртних случајева од еболе, преноси Срна.

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Вирус наставља да се шири источним дијелом Конга јер неповјерење међу локалним заједницама отежава напоре медицинских и хуманитарних радника.

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ебола

Ебола вирус

ДР Конго

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