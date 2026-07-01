Снимљена смрт: Планинар погинуо док је позирао пред камером

Аутор:АТВ редакција
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Планинар Кајо Арабал (44) пао је са стазе Педра до Макако у недјељу у Марици, Рио де Жанеиро, након што се попео на врх стијене да би се фотографисао, а потом је изгубио равнотежу.
Он је пао са висине скоро 150 метара равно у смрт када је позирао за фотографију на живописном мјесту.
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Застрашујући снимак који је снимила жена у групи приказује га како се позиционира у уском отвору на великој стијени.
Планинар затим почиње да се спушта низ стијену уназад прије него што окрене тијело лицем према напријед. Жена која га је снимала је планинара упозорила да буде опрезан само неколико тренутака прије фаталне несреће.
Чули су се језиви крици посматрача док је покушавао маневар и изгубио равнотежу на литици, павши са око 147 метара.
Екипе хитне помоћи позване су на лице мјеста око 11:40 часова и покренуле су операцију потраге, гдје су ватрогасци и тимови цивилне заштите радили око четири сата да би стигли до локације, користећи системе конопаца и ваздушну подршку због ограниченог приступа.
Господин Арабал је био дио групе која је водила посјетиоце из Араруаме дуж планинарске руте и наводно му је то био први пут на стази.
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Локални званичници напомињу да стаза уопште нема смјерних или упозоравајућих знакова дуж руте.
Инструктор спасавања Матеус Моура је помагао у операцији и описао је спасавање као сложено због густе шуме и стрмог терена.
Рекао је да су тимови морали да се пењу и користе уже да би дошли до планинара, који је већ био мртав када је пронађен.
Инструктор је такође напоменуо да је господин Арабал сишао са погрешне стране стијене прије кобног пада.
Посјетиоци се обично пењу на стијену ради фотографисања, а трагична смрт је означила другу фаталну планинарску несрећу у Марици за мање од двије недјеље.
Розмари Гарсија (59) пала је са литице у зип-лајн парку у пећини Спар 14. јуна.
Учествовала је у групној активности од око 15 људи када је пратила кратку, стрму стазу према мјесту за спуштање ужином унутар пећине - познатом комплексу за авантуристичке спортове.
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Очевици су рекли да је била потпуно опремљена заштитном опремом, укључујући кацигу, рукавице и другу заштитну опрему, док се кретала дуж руте.
Према изјавама датим полицији, до пада је дошло док је Гарсија наносила средство против инсеката на тијело, стојећи на косини.
Како се наводи, нога јој се оклизнула када је подигла један уд, због чега је изгубила равнотежу и пала ка стрмој падини, пише Дејли Мејл.
Наводи се да је жена одбачена ка провалији прије него што је пала са висине од око 30 метара.
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Водич који се налазио у близини Гарсије покушао је да је ухвати, али није успио да спријечи пад због стрмог терена.
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