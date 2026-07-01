ЕУ увела таксе од 3 евра за производе с Темуа: Шта то значи за купце у БиХ?

Аутор:АТВ редакција
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У Европској унији од 1. јула ступило је на снагу ново правило којим се за пошиљке мале вриједности до 150 евра, а које долазе из земаља трећег свијета, уводи се фиксна царина од три евра за сваку ствар из пакета, али грађани БиХ и даље ће моћи наручивати без бриге, јер ове новине на њих не утичу.
Наиме, нова правила изазвала су недоумице и код купаца у БиХ који су нам се јављали у дилеми да ли ће и они од сада наруџбе с Темуа и других платформи плаћати скупље.
Из Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине потврдили су за "Независне новине" да се поменути прописи не односе на БиХ.
"Ослобађање, али и обрачун увозних дажбина за пошиљке које се наручују путем интернета, а путем поштанских пакета улазе у БиХ, вршиће се као и до сада", додају они.
Они подсјећају да када је у питању куповина путем интернета, право на ослобађање од плаћања увозних дажбина односи се на добра купљена електронским путем која путем поштанских пакета улазе у БиХ до вриједности у износу од 300 КМ а наручена од правног лица, односно 90 КМ од физичког лица.
"Ово правило ће бити на снази све док се евентуално не донесе измјена раније поменутог прописа", наводе из УИО БиХ за "Независне новине".
Ново правило које је ступило на снагу у Европској унији објаснили су и из Царинске управе Хрватске, а како истичу, такса од три евра обрачунава се по свакој појединој ставци наведеној у царинској декларацији, а не по пакету.
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"Правила декларирања овиси о врсти декларације која се користи. Ставка представља једна или више врста робе у пошиљци с истим разврставањем у царинску тарифу, истим описом и, ако је то предвиђено у складу са захтјевима у погледу података који се примјењују на релевантну царинску декларацију или на податке који се достављају или стављају на располагање царинским тијелима, истим подријетлом", наводе из Царинске управе Хрватске.
Како додају, наплата фиксне царине за ове пошиљке врши се на темељу увозне царинске декларације, односно броја ставки у њој.
Иначе, према раније доступним подацима Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, током прошле године у БиХ је стигло око 2,1 милион пошиљки с Темуа што значи да је ова платформа само у БиХ зарадила милионе марака.
Када би и БиХ слиједила политику Европске уније и увела поменуте таксе, засигурно је да би се број наруџби са ове платформе драстично смањио.
"Бојала сам се да ће се ова одлука одразити и на нас, јер обично што Европа уведе, ми поштујемо или препишемо. Ако се деси да кренемо њиховим стопама, Тему, с кога наручујем често, засигурно ће отићи у прошлост, јер би тад све било прескупо", каже Маја М. из Бањалуке, преносе Независне новине.
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