"Глобалне цијене нафте ће бити високе"

Аутор:АТВ редакција
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Глобалне цијене нафте вјероватно ће остати високе у блиској будућности, саопштила је Централна банка Русије.
У саопштењу се наводи да су многи учесници на тржишту сагласни са прогнозом да ће цијене нафте остати високе и да ће постепено падати.
Из Централне банке истичу да би смањење резерви током периода сукоба могло да одгоди "прелазак тржишта нафте на вишак", преноси Срна
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