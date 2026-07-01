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"Глобалне цијене нафте ће бити високе"

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 10:34

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"Глобалне цијене нафте ће бити високе"
Фото: Envato/GoldenDayz

Глобалне цијене нафте вјероватно ће остати високе у блиској будућности, саопштила је Централна банка Русије.

У саопштењу се наводи да су многи учесници на тржишту сагласни са прогнозом да ће цијене нафте остати високе и да ће постепено падати.

Из Централне банке истичу да би смањење резерви током периода сукоба могло да одгоди "прелазак тржишта нафте на вишак", преноси Срна

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Тагови :

Нафта

цијене нафте

Цијене горива

Централна банка Русије

Резерве горива

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