Отац и син (12) страдали у пожару, тијело дечака нађено у кући: Евакуисано цијело село код Солуна

Аутор:АТВ редакција
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У пожару који је захватио сјеверну Грчку погинуо је мушкарац (66), док је друго тијело, за које се вјерује да припада његовом дванаестогодишњем сину, пронађено у породичној кући, саопштиле су власти, претварајући брзо ширећи се пожар у породичну трагедију.
Пожар је избио око поднева у уторак у ниском растињу близу Дервенија, у општини Ореокастро сјеверозападно од Солуна, прије него што се брзо проширио према селу Лити и оближњој боровој шуми. Јаки вјетрови су распламсавали пламен и отежавали напоре у гашењу пожара.
Ватрогасци су првобитно пронашли тијело 66-годишњег мушкарца у дворишту његове куће на ивици шумског подручја близу Литија. Четрдесетогодишња жена, идентификована као његова супруга и дечакова мајка, пронађена је на лицу места са опекотинама. Колима хитне помоћи превезена је у болницу Хипократио у Солуну, где је остала у болници са опекотинама, углавном на рукама, али је, како се наводи, ван животне опасности.
Власти су касније пронашле друго тијело у породичној кући. Иако формална идентификација још увијек није утврђена, званичници вјерују да су посмртни остаци дванаестогодишњег сина пара, који је пријављен као нестао током ванредне ситуације, преноси Телеграф.
Узрок шумског пожара је и даље предмет истраге.
Службе за ванредне ситуације издале су почетно упозорење на број 112 непосредно пре 16 часова, позивајући становнике да остану у приправности и слиједе званична упутства. Друго упозорење, послато у 16.40 часова, наређивало је евакуацију Литија, села са око 4.000 становника, усмеравајући људе ка локалном спортском терену.
Свједоци су описали пожар као брзо крећући, јер се ватра брзо ширила кроз суву вегетацију. Подручје је стављено под ризик од шумских пожара категорије 3, што указује на високу опасност од пожара, према дневној прогнози ризика од пожара за Грчку.
Више од 115 ватрогасаца, уз подршку три специјализована тима за гашење шумских пожара, 36 ватрогасних возила и добровољаца, борило се са пожаром. У операцији се придружило десет ватрогасних авиона и три хеликоптера, а помагале су и цистерне са водом из регионалне власти Централне Македоније. Национални координациони центар за операције и управљање кризама (ЕСКЕДИК) пратио је пожар користећи дронове опремљене оптичким и термалним камерама.
Према подацима Ватрогасне службе, пожар је био близу контроле до касних уторка.
Овај шумски пожар био је један од 48 пољопривредних и шумских пожара пријављених широм Грчке током периода од 24 сата. Ватрогасни званичници су рекли да је 40 од тих пожара стављено под контролу у почетним фазама.
(Телеграф)
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