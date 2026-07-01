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Венс: Ставови Ватикана су забрињавајући

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 07:37

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Венс: Ставови Ватикана су забрињавајући

Ставови Ватикана о имиграцији су "забрињавајући" и ја се са њима не слажем, рекао је амерички потпредсједник Џеј Ди Венс.

"Мислим да су неке од ствари које су изашле из Ватикана по питању имиграције посебно биле узнемирујуће и на крају, не слажем се са тим. Оно што имам да кажем католичком руководству са којим разговарам, а које се не слаже са нашом имиграционом политиком, је знате, нисам непријатељски настројен према томе. Позивам их да разговарају, али...такође их подстичем да запамте да масовне миграције имају жртве", рекао је Венс, који је католик, за Фокс њуз.

Папа Лав XIV изјавио је претходно да не одобрава имиграционе мјере америчког предсједника Доналда Трампа и позвао је да у Сједињеним Америчким Државама "дубоко размисле" о "нехуманом третману" према мигрантима, преноси Ројтерс.

Трамп је од почетка свог другог мандата у Бијелој кући почео да спроводи драстичне мјере против имиграната, које су неке групе за људска права осудиле наводећи да крше право на правичан поступак и да стварају небезбједно окружење, посебно за етничке мањине.

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Тагови :

Џеј Ди Венс

Ватикан

Мигранти

католичка црква

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