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Русија спушта рампу; Затварају се границе

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 07:01

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Ruska zastava
Фото: Pixabay

Руска влада је донијела одлуку о затварању више жељезничких граничних прелаза са Финском, Естонијом и Летонијом.

Како се наводи у саопштењу руске владе, од 1. јула привремено ће бити обустављен прелазак људи, возила, робе и пошиљки преко одређених железничких прелаза на границама са ове три земље, преноси Спутњик.

Међу прелазима који се затварају налазе се жељезничке станице Санкт Петербург – Финландски и Виборг, као и Вјарцила, Љута и Светогорск на граници са Финском.

На граници са Естонијом затвара се прелаз Печори-Псковски, док ће на граници са Летонијом бити обустављен саобраћај преко прелаза Питалово у Псковској области.

Руско Министарство спољних послова добило је задатак да о овој одлуци обавијести власти Финске, Естоније и Летоније, а одлука ступа на снагу 1. јула, преноси Б92

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Тагови :

Русија

Гранични прелаз

Финска

Естонија

Летонија

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