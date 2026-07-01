Русија спушта рампу; Затварају се границе

Аутор:АТВ редакција
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Руска влада је донијела одлуку о затварању више жељезничких граничних прелаза са Финском, Естонијом и Летонијом.
Како се наводи у саопштењу руске владе, од 1. јула привремено ће бити обустављен прелазак људи, возила, робе и пошиљки преко одређених железничких прелаза на границама са ове три земље, преноси Спутњик.
Међу прелазима који се затварају налазе се жељезничке станице Санкт Петербург – Финландски и Виборг, као и Вјарцила, Љута и Светогорск на граници са Финском.
На граници са Естонијом затвара се прелаз Печори-Псковски, док ће на граници са Летонијом бити обустављен саобраћај преко прелаза Питалово у Псковској области.
Руско Министарство спољних послова добило је задатак да о овој одлуци обавијести власти Финске, Естоније и Летоније, а одлука ступа на снагу 1. јула, преноси Б92
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