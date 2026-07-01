Шкотска у паници: Пацијент у изолацији, сумња се на еболу

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа стављена је у изолацију у Универзитетској болници у Глазгову због сумње да је заражена вирусом еболе.
Пацијент је примљена рано јутрос у болницу, а у току су претраге, пише Би-Би-Си.
Ако налаз буде позитиван, биће то први случај заразе вирусом еболе у Великој Британији откако је Свјетска здравствена организација прогласила епидемију у Демократској Републици Конго.
Шкотско јавно здравство саопштило је да тијесно сарађује са британском Агенцијом за здравствену безбједност на процјени путева уласка путника из погођених земаља у Велику Британију.
"Тренутно у Шкотској нема потврђених случајева еболе, а ризик за ширу јавност и даље је низак", навели су из Шкотског јавног здравства.
Додају да је активиран програм чији је циљ заштита и праћење здравља особа које због посла путују у погођена подручја.
Прошле седмице Француска је потврдила први случај еболе код љекара који се вратио из хуманитарне мисије у Конгу.
Зараза еболом до сада је потврђена у три провинције Конга.
Ебола је ријетка, али често смртоносна болест коју узрокује вирус који напада имуни систем и органе.
Вирусом су обично заражене животиње, најчешће воћни слијепи мишеви, а епидемија међу људима може да избије када људи једу или дирају заражене животиње, преноси Срна.
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