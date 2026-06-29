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Заражено преко 1.200 особа: Због еболе забрањена јавна окупљања

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 19:18

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Техничари у погону компаније bioMérieux у Солт Лејк Ситију, Јута, 11. јуна 2026. године, припремају BioFire Global Fever Special Pathogens Panel за испоруку у зоне епидемије еболе у ​​Централној и Источној Африци.
Фото: Niki Chan Wylie/Tanjug/AP

Број заражених и преминулих од вируса еболе у Конгу свакодневно расте, па су у тој земљи забрањена јавна окупљања.

Забрана је уведена уочи планираног протеста у Киншаси поводом уставне реформе, а опозиционе личности сматрају да је мјера "политички мотивисана".

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Наредба коју је министар унутрашњих послова издао 27. јуна обухвата провинције Киншаса, Шопо, Хаут-Уеле и Бас-Уеле, од којих до сада ниједна није забиљежила случајеве еболе.

Као кључни ризик од преноса наводи се близина погођених провинција, а од власти у четири провинције захтијева се да надгледају свакога ко има симптоме и да подносе дневне извјештаје о надзору.

Полиција је прекинула претходни скуп 12. јуна употребом сузавца и бојеве муниције, при чему је један демонстрант убијен, а 38 повријеђено, саопштила је Канцеларија УН за људска права, преноси Срна.

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У епидемији, проглашеној 15. маја, заражене су 1.274 особе, а умрло је 360 људи у три источне провинције, Итури, Сјеверни Киву и Јужни Киву, према најновијим подацима које је објавила Влада.

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Конго

ебола

Ебола вирус

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