Даринка страдала покушавајући да прескочи ограду, укућани чули запомагање

Аутор:АТВ редакција
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Жена (77) је преминула када је покушала да прескочи ограду и уђе у своје двориште у селу Бољетин код Доњег Милановца. Даринка С. страдала је од шиљка металне жице, који јој је исјекао дијелове тјела, преноси Ало.
Истрагом је установљено да је услед повреда искрварила и да је то био непосредан узрок смрти.
Укућани су, како се незванично сазнало, чули запомагање и лелек рањене старице, одмах истрчали у двориште и позвали Хитну помоћ.
Међутим, када су је довезли у болницу у Доњем Милановцу, она више није давала знаке живота. Љекари су ипак покушали реанимацију, али безуспјешно.
"Прегледом тијела установили смо повреде ануса и бутине и закључили да је искрварила, што је узрок смрти. Случај смо предали полицији, која је одмах почела са истрагом", рекли су тада у болници у Доњем Милановцу.
Полиција у Мајданпеку је, након истраге, закључила да се радило о "задесној смрти" и да није било никаквих назнака злочина.
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"Детаљном анализом закључили смо да је Даринка С. почела да прескаче ограду, али се закачила за дио металне жице који је штрчао. Шиљак јој се најприје забио у десну бутину. Према позицији ране, она је вјероватно у паници покушала да се ослободи покретањем тијела, што је довело до још веће повреде", сазнало се тада незванично у полицији.
(Телеграф / Ало)
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