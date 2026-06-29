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Даринка страдала покушавајући да прескочи ограду, укућани чули запомагање

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 17:41

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Жена (77) је преминула када је покушала да прескочи ограду и уђе у своје двориште у селу Бољетин код Доњег Милановца. Даринка С. страдала је од шиљка металне жице, који јој је исјекао дијелове тјела, преноси Ало.

Истрагом је установљено да је услед повреда искрварила и да је то био непосредан узрок смрти.

Укућани су, како се незванично сазнало, чули запомагање и лелек рањене старице, одмах истрчали у двориште и позвали Хитну помоћ.

Међутим, када су је довезли у болницу у Доњем Милановцу, она више није давала знаке живота. Љекари су ипак покушали реанимацију, али безуспјешно.

"Прегледом тијела установили смо повреде ануса и бутине и закључили да је искрварила, што је узрок смрти. Случај смо предали полицији, која је одмах почела са истрагом", рекли су тада у болници у Доњем Милановцу.

Полиција у Мајданпеку је, након истраге, закључила да се радило о "задесној смрти" и да није било никаквих назнака злочина.

Хитна помоћ

Србија

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"Детаљном анализом закључили смо да је Даринка С. почела да прескаче ограду, али се закачила за дио металне жице који је штрчао. Шиљак јој се најприје забио у десну бутину. Према позицији ране, она је вјероватно у паници покушала да се ослободи покретањем тијела, што је довело до још веће повреде", сазнало се тада незванично у полицији.

(Телеграф / Ало)

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Тагови :

несрећа

Србија

преминула жена

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