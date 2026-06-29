Отац кажњен јер није плаћао алиментацију: Ево колико новца мора да исплати

Аутор:АТВ редакција
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Отац (49) из Чачка који није плаћао законски прописану алиментацију за сина добио је казну од четири мјесеца затвора.
Он ће казну извршити у просторијама у којима станује уз примјену електронског надзора, с тим што не смије напуштати просторије у којима станује осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција.
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- М. Ц. је осуђен зато што у периоду од 01. новембра 2024. до 16. октобра 2025. године, у Чачку, у урачунљивом стању, са директним умишљајем, свјестан забрањености своје радње, није давао издржавање за лице које је по закону дужан да издржава, а та дужност је утврђена правноснажном и извршном пресудом Основног суда у Чачку, а којом је обавезан да на име доприноса за издржавање свог сина, мјесечно плаћа износ од 15.000,00 динара, на који начин није дао укупан износ од 180.000,00 динара - наводи се у пресуди у коју је агенција РИНА имала увид.
Такође, окривљени се обавезује да суду на име паушала плати износ од 5.000,00 динара у року од 15 дана по правноснажности пресуде, као и да свом сину, на име трошкова кривичног поступка плати укупан износ од 70.000,00 динара, у року од 15 дана, по правноснажности пресуде, под пријетњом извршења.
(Телеграф.рс)
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