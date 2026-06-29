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Цркве у Напуљу отворене за бескућнике током топлотног таласа

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 17:20

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Цркве у Напуљу отворене за бескућнике током топлотног таласа
Фото: Envato/SKY-Stock

Топлотни талас који је ових дана захватио Европу није мимоишао ни Италију. Због тога су цркве у центру Напуља понудиле заклон док трају велике врућине, објавила је локална католичка бискупија у сарадњи са католичком добротворном организацијом "Каритас".

Од ове седмице, неке од најважнијих монументалних цркава у историјском центру града и црквених установа за пружање његе отвориће своја врата да би пружиле заклон од врућине, мјесто за одмор и освјежење за најугроженије и бескућнике.

Базилика Сан Ђовани Мађоре биће отворена четвртком ујутру и суботом ујутру, црква Санти Филипо е Ђакомо биће отворена сриједом и суботом, Базилика Сан Ђорђо Мађоре биће отворена уторком и четвртком, а црквено уточиште биће отворено сваког дана, преноси агенција АНСА.

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"У времену тешких временских неприлика, цркве нису само мјеста молитве, већ оазе свјежине и близине. Нико не би требало да се осјећа усамљено или напуштено пред овим ванредним стањем", наводи се у саопштењу.

У Италији су данас 22 града, од Болцана на сјеверу до Палерма на Сицилији, обухваћени црвеним упозорењем на врућину.

(СРНА)

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Тагови :

Италија

Напуљ

врућина

Црква

Рекордни топлотни талас

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