Цркве у Напуљу отворене за бескућнике током топлотног таласа

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни талас који је ових дана захватио Европу није мимоишао ни Италију. Због тога су цркве у центру Напуља понудиле заклон док трају велике врућине, објавила је локална католичка бискупија у сарадњи са католичком добротворном организацијом "Каритас".
Од ове седмице, неке од најважнијих монументалних цркава у историјском центру града и црквених установа за пружање његе отвориће своја врата да би пружиле заклон од врућине, мјесто за одмор и освјежење за најугроженије и бескућнике.
Базилика Сан Ђовани Мађоре биће отворена четвртком ујутру и суботом ујутру, црква Санти Филипо е Ђакомо биће отворена сриједом и суботом, Базилика Сан Ђорђо Мађоре биће отворена уторком и четвртком, а црквено уточиште биће отворено сваког дана, преноси агенција АНСА.
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"У времену тешких временских неприлика, цркве нису само мјеста молитве, већ оазе свјежине и близине. Нико не би требало да се осјећа усамљено или напуштено пред овим ванредним стањем", наводи се у саопштењу.
У Италији су данас 22 града, од Болцана на сјеверу до Палерма на Сицилији, обухваћени црвеним упозорењем на врућину.
(СРНА)
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