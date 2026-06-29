Изаберите праве комаде одјеће: Како изгледати сређено и током врелих дана?

Аутор:АТВ редакција
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Ових дана жива на термометру увелико прелази 30 степени. Бијег на море или у климатизован простор није увијек могућ, тако да и током врелих дана морамо изабрати праве комаде одјеће како бисмо и даље остали стилизовани, а осјећали се пријатно.
Високе температуре и мода често не иду заједно – врело љетње вријеме не оставља много простора за слојевито облачење, а морамо да пазимо и које материјале бирамо. О знојењу и топљењу шминке чим изађемо из стана боље да и не говоримо.
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Ипак, уз неколико трикова и мало стилске инспирације, и усред топлотног таласа можете да изгледате шик. Доносимо наше омиљене савјете за добар стил током великих врућина.
Ако желите да својој љетњој комбинацији додате дашак „олд монеy“ стила, то можете да урадите уз врло једноставан трик – једноставно понесите са собом лепезу. Осим што ћете се расхладити док шетате градом, сједите на кафи или чекате трамвај, ваша комбинација ће аутоматски изгледати као да сте стигли са Француске ривијере.
Током врелих дана, велики савезник биће вам оверсизед одјећа. Широке панталоне, лепршаве хаљине и лагани топови много су пријатнији од уских комада, који су често направљени од вјештачких материјала. На овај начин ваша кожа ће лакше да „дише“.
Било да идете на плажу, на посао или у град, не заборавите шешир. Овај шик модни додатак заштитиће ваше лице од сунца, а вашем оутфиту додати још један занимљив детаљ.
Ако постоји материјал који је заиста савршен за љето – то је дефинитивно лан. Ланени комади популарни су већ годинама, а посљедњих неколико сезона обожавамо и ланене комплете и потпуно нам је јасно зашто – овај прозрачан материјал пријатнији је чак и од памука, а притом изгледа одлично.
Занимљивости
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Крој панталона који сеже мало испод кољена, познат као капри, ове године доживио је велики модни повратак.
Инфлуенсерка и трендсетерка Хејли Бибер недавно је прошетала у туфнастим капри панталонама и јапанкама са потпетицом, а ми мислимо да је управо ова њена комбинација једна од оних које ћемо рекреирати када врућине постану неиздрживе, преноси Б92.
По оваквим врућинама уопште не желимо да се бавимо пуштеном косом. Зато су нам шнале највећи савезници – уз њихову помоћ без имало муке подижемо косу у шик фризуру, а ако ове сезоне желите да испробате нешто ново – ту је француска укосница.
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