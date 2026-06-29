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Изаберите праве комаде одјеће: Како изгледати сређено и током врелих дана?

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 17:10

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Дјевојка у наранџастој мајици и пуштеном смеђом косом стоји у шуми и држи се за грану.
Фото: Eric Moura

Ових дана жива на термометру увелико прелази 30 степени. Бијег на море или у климатизован простор није увијек могућ, тако да и током врелих дана морамо изабрати праве комаде одјеће како бисмо и даље остали стилизовани, а осјећали се пријатно.

Високе температуре и мода често не иду заједно – врело љетње вријеме не оставља много простора за слојевито облачење, а морамо да пазимо и које материјале бирамо. О знојењу и топљењу шминке чим изађемо из стана боље да и не говоримо.

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Ипак, уз неколико трикова и мало стилске инспирације, и усред топлотног таласа можете да изгледате шик. Доносимо наше омиљене савјете за добар стил током великих врућина.

Лепеза као модни додатак

Ако желите да својој љетњој комбинацији додате дашак „олд монеy“ стила, то можете да урадите уз врло једноставан трик – једноставно понесите са собом лепезу. Осим што ћете се расхладити док шетате градом, сједите на кафи или чекате трамвај, ваша комбинација ће аутоматски изгледати као да сте стигли са Француске ривијере.

Шта бирати умјесто уске одјеће?

Током врелих дана, велики савезник биће вам оверсизед одјећа. Широке панталоне, лепршаве хаљине и лагани топови много су пријатнији од уских комада, који су често направљени од вјештачких материјала. На овај начин ваша кожа ће лакше да „дише“.

Не заборавите шешир

Било да идете на плажу, на посао или у град, не заборавите шешир. Овај шик модни додатак заштитиће ваше лице од сунца, а вашем оутфиту додати још један занимљив детаљ.

Ништа без лана

Ако постоји материјал који је заиста савршен за љето – то је дефинитивно лан. Ланени комади популарни су већ годинама, а посљедњих неколико сезона обожавамо и ланене комплете и потпуно нам је јасно зашто – овај прозрачан материјал пријатнији је чак и од памука, а притом изгледа одлично.

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Никуда без шнале за косу

По оваквим врућинама уопште не желимо да се бавимо пуштеном косом. Зато су нам шнале највећи савезници – уз њихову помоћ без имало муке подижемо косу у шик фризуру, а ако ове сезоне желите да испробате нешто ново – ту је француска укосница.

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мода

тренд

Одјећа

љето 2026

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