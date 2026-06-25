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Заборавите на хаљину у бијелој боји: Ово ће бити тренд љета

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 13:51

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Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.
Фото: Ron Lach/Pexels

Ако је бијела хаљина годинама била некрунисани краљ љетње гардеробе, љето 2026. јој доноси озбиљну конкуренцију.

И то у облику једне наизглед "јесење" боје која је потпуно преузела љетњу сцену – браон.

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Од модних писта до уличних стајл комбинација, па све до одмора на обали, браон хаљина се појављује свуда и то у најразличитијим варијантама.

И што је најзанимљивије, изгледа боље него што би ико очекивао за љето када су модни трендови у питању.

Дуго су љето дефинисале свијетле и пастелне нијансе: бијела, жута, њежне розе и јарке цвјетне варијанте. Али мода је ове сезоне ријешила да промијени расположење и уведе нешто дубље, смиреније и много софистицираније.

"Тихи луксуз"

Браон се ту савршено уклапа. Има ону "тихи луксуз" енергију, дјелује природно, топло и ненаметљиво, а истовремено изгледа скупо без икаквог труда. Укратко – боја која не виче, али се примјети.

Њена предност је и у томе што пристаје готово сваком тену и лако се комбинује са природним материјалима који доминирају љетом – ланом, памуком, рафијом и кожом.

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Зато браон хаљине дјелују као да су направљене баш за сезону када се стил своди на једноставност.

У пракси, то значи да један ланени мини у чоколадној нијанси може да изгледа савршено уз равне сандале и плетену торбу за дневне шетње. Миди хаљина у браон тону, са благим драпирањем, лако прелази у вечерњи ниво уз златни накит и киттен хеел сандале.

А најопуштенија варијанта? Фасхион инсајдери је носе чак и уз јапанке. Да, и то функционише – и то изненађујуће добро.

Богата палета нијанси

Палета браон нијанси ове сезоне је посебно богата.

Од дубоке чоколадне и еспрессо тонова, преко топлих карамела и какао нијанси, па све до модерног „моцха моуссе“ ефекта, избор је већи него икад, преноси Б92.

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Посебно се издвајају тамније варијанте које на препланулој кожи дају ефекат луксуза и елеганције, готово као дискретни омаж старом Холивуду.

Разнолики кројеви

Када је ријеч о кројевима, избор је разнолик: лепршаве ланене мини хаљине, елегантни слип модели у сатену, опуштене смоцк силуете, али и модерни цут-оут кројеви који додају дозу модне игре.

Детаљи попут волана, пеплум линија и драпирања додатно појачавају женственост и показују да браон може бити све само не досадна.

На крају, јасно је да бијела више нема монопол над љетом. Браон хаљина доноси нову, смиренију и софистициранију верзију љетњег стила – ону која изгледа модерно, ненаметљиво и помало неочекивано савршено.

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љето 2026

мода љето 2026.

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