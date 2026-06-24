Шминкерка објаснила како одабрати праву нијансу руменила

Аутор:АТВ редакција
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Колико пута сте изашли из парфимерије увјерени да сте коначно пронашли савршени пудер, само да бисте се код куће погледали у огледало и схватили да сте погријешили нијансу?
Одједном сте или превише тамни, или превише жути, или вам лице изгледа потпуно одвојено од врата.
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Већина људи тада помисли да једноставно "не умије да изабере боју пудера". Међутим, истина је много баналнија – и скоро сви праве исту грешку која потпуно поквари утисак о пудеру још у продавници. Најчешћа навика је да се пудер, коректор или руменило тестирају на руци. Дјелује практично, брзо и хигијенски, али управо ту настаје проблем.
Кожа на шаци и подлактици готово никада није иста као кожа на лицу. Руке су чешће изложене сунцу, брже тамне и имају другачији подтон. Због тога нијанса која "легне" на руци може на лицу изгледати потпуно неприродно. Другим ријечима – не тестирате производ на правом мјесту.
Ако желите реалну слику, пудер се увијек провјерава дуж линије вилице или на споју лица и врата.
Ту се најјасније види да ли се нијанса стапа са кожом или прави разлику. Идеална боја је она која "нестаје" у кожи и не оставља јасан прелаз. Код коректора правило је слично – умјесто руке, боље је тестирати га испод ока или на дијелу образа, гдје се види како реагује на природан тон коже и подочњаке.
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Наравно, тестирање у парфимерији мора да буде безбједно. Најбоље је користити једнократне апликаторе.
Затим се наноси на кожу која је чиста, уз минималан контакт. Код производа у камену или руменила, горњи слој се често може благо уклонити или дезинфиковати, уколико је то омогућено у радњи.
(Блиц Жена)
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