Рада Манојловић шокирала признањем: Открила шта је радила цијелу ноћ

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Рада Манојловић изненадила је јавност када је подијелила детаље о томе како проводи своје слободно вријеме. Иако би многи очекивали да тренутке одмора користи за уобичајене хобије или одмор од наступа, она се окренула модерним технологијама, што јој је донијело потпуно нове теме за размишљање.
Наиме, Рада је открила да се упустила у разговоре са вјештачком интелигенцијом. Овај несвакидашњи „виртуелни саговорник” успио је да јој отвори изузетно важна пословна питања и натјера је да преиспита своје досадашње планове у каријери. Чини се да је пјевачица одлучила да истражи потенцијале нових технологија, али је резултат тога била неочекивана несигурност када је ријеч о њеним сљедећим професионалним корацима.
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- Цијеле ноћи сам причала са вјештачком интелигенцијом, сада сам у великој дилеми… Бацила ме је на размишљање… Љубав је у реду, немојте да бринете. Овде је риеч о неким пословним одлукама, рекла је пјевачица за "Hype".
Пјевачица Рада Манојловић недавно је привукла велику пажњу јавности гостовањем у емисији "Амиџи шоу", гдје је изнијела своје дубоке и помало несвакидашње ставове о свијету, времену и људском постојању. Водитељ Огњен Амиџић директно је упитао Раду да ли је истина да вјерује у теорију да је Земља равна плоча.
- Нисам још стигла... Нисам била равноземљаш, него су нас све стрпали у тај исти кош. Не залазим у то - искрена је била Рада, демантујући да припада овој групи људи.
- Чекај да се вратимо на прво питање. Свеједно нам је јер смо у симулацији, живимо у некој илузији да имамо право на неке одлуке, али мислим да немамо - изјавила је Манојловићева, те истакла да једини излаз и спас види у религији.
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- Вјерујемо у Бога и Васкрсење будућег вијека, само то може да нас спаси - додала је пјевачица.
(Телеграф.рс)
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