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Стиже ретроградни Меркур: Ова три знака ће бити на удару

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 11:34

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Планета Меркур
Фото: pexels/Zelch Csaba

Крај јуна доноси један од астролошких догађаја о којем се највише прича, ретроградни Меркур у знаку Рака.

Овај период често се повезује са неспоразумима, одлагањима и враћањем на старе приче, али овог пута посебан утицај осјетиће поједини знаци Зодијака.

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Како се Меркур креће уназад кроз знак који влада емоцијама, породицом и прошлошћу, многи ће бити приморани да се суоче са темама које су дуго гурали под тепих. Стари разговори, неријешени односи и заборављене обавезе поново ће доћи у први план. Најизраженији утицај осјетиће сљедећа три хороскопска знака.

Рак

Пошто се ретроградни Меркур одвија управо у њиховом знаку, Ракови ће бити међу најпогођенијима. Могући су неспоразуми са блиским људима, емотивна преиспитивања и повратак особа из прошлости. Многи Ракови мораће да донесу одлуке које су дуго одлагали, док ће други покушати да поправе нарушене односе.

Ован

Овновима фокус прелази на породичне односе и дешавања у дому. Могуће је поновно отварање старих тема са члановима породице, али и промјене планова везаних за некретнине или пресељење. Астолози савјетују да током овог периода избјегавају нагле одлуке и импулсивне реакције.

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Вага

За Ваге ретроградни Меркур доноси изазове на пословном плану. Договори могу каснити, поједини пројекти би могли да се врате на дораду, а комуникација са надређенима биће осјетљивија него иначе. Ипак, овај период може бити прилика да исправе раније грешке и поставе темеље за будући успјех.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

ретроградни Меркур

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