Logo

Ова три хороскопска знака се више неће осјећати усамљено

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 22:58

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

За три хороскопска знака, 24. јун доноси крај осјећају усамљености. Током Месечевог боравка у Шкорпији, охрабрени смо да будемо искрени према себи, што је кључни корак ка срећнијем животу.

Шкорпијина енергија у сриједу доноси потребу за истинском емоционалном отвореношћу, а дубоким разумевањем сопствене психе, три знака долазе до спознаја које прекидају њихову претходну изолацију и припремају их да поново кажу „да“ љубави, пише YourTango.

Рак

За Ракове, 24. јун доноси тренутак просветљења. Свако оклевање које сте имали у вези са контактирањем одређеног члана породице изненада ће изгледати као ствар прошлости. У сриједу, Мјесец у Шкорпији вас подстиче да изађете из своје колотечине и започнете нешто ново. Предуго сте се држали огорчености, а сада схватате да су вас оне само довеле у изолацију. Вријеме је да их се једном за свагда ослободите.

Не морате да бринете о томе како ће друга особа реаговати. Фокусирајте се на себе и своје ослобођење. Будите већа особа и откријте да дугорочна веза и пријатељство доносе истинско испуњење. Осјећај усамљености који вас је пратио више не мора бити ваша стварност.

Шкорпија

Са Мјесецом у вашем знаку, Шкорпији, схватићете да сте сами одговорни за сопствену усамљеност. Стајали сте на путу сопствене среће, а у сриједу је вријеме да се повучете и пружите се пријатељима и породици. Ваше срце жуди за пријатељем, али понос је постао препрека. На дуге стазе, све се своди на такмичење између њих двоје. Питање је шта ће превладати - ваше срце које жуди за везом или ваш понос?

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

Један знак ће у јулу добити све оно што је икад желио

Тешко вам је да признате ове ствари, али морате коначно да пустите свој понос да попусти. Потребна вам је повезаност у животу ако икада желите да превазиђете овај осећај усамљености. Под утицајем Мјесеца у Шкорпији, спремни сте да урадите шта год је потребно и коначно пружите руку онима које волите.

Риба

Рибе одавно знају да им страх од интимности стоји на путу срећнијег живота. Изградили сте своју одбрану и сада се питате зашто сте се толико трудили. Током Мјесеца у Шкорпији, подсетићете се да вам није суђено да будете сами, барем не у мери у којој сте то недавно доживели. Иако можда уживате у времену проведеном сами, у неком тренутку самоћа постаје превише.

На данашњи дан, обратите се својим вољенима. Иако се можда припремате за одбијање, заиста нема потребе. Бићете поново дочекани у њихово крило, топло и са љубављу. Ваше усамљено поглавље је коначно завршено.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

звијезде

Коментари (0)

Прочитајте више

Посао

Занимљивости

Пред једним хороскопским знаком је овог љета - отказ

1 д

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За један знак Зодијака стиже љето које ће промијенити све

1 д

0
карте зодијак астрологија хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 22. јун 2026: Звијезде вам спремају савршен почетак седмице

1 д

0
Новац

Занимљивости

Пет година богатства је пред ова четири знака хороскопа

2 д

0

Више из рубрике

Љубав

Занимљивости

Венера је на страни ових знакова: Љубав би их могла изненадити прије јула

5 ч

0
Из Дунава извучен сом дужи од човјека

Занимљивости

Искусни Мики извукао сома већег од човјека: "Вукао ме 30 метара"

10 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Један знак ће у јулу добити све оно што је икад желио

14 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 23. јун: Један знак очекује финансијски процват, други блиста у љубави

16 ч

0

  • Најновије

22

58

Ова три хороскопска знака се више неће осјећати усамљено

22

55

Дешан напушта Мундијал, Француска остаје без селектора

22

50

Сенат гласао за заустављање војне акције против Ирана

22

37

Роналда питали о Месијевом учинку: "Даље.."

22

32

У овим земљама забиљежене највише температуре ове године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима