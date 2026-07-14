АИ је свуда. Али гдје нам заиста помаже?

Аутор:АТВ редакција
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Готово да не прође седмица дана без нове најаве у вези са вјештачком интелигенцијом. Нови модели, нове демонстрације, нова обећања о томе шта ће се све промијенити.
Већина људи је ту причу до сада чула много пута, и већина може да призна још нешто: мало тога им је заиста промијенило дан. Разлика између тога колико се о вјештачкој интелигенцији говори и колико се она заиста користи на начин који се осјети у свакодневици постаје све већа.
То није неповјерење према самој технологији. То је замор од начина на који нам се она представља. Свака нова функција долази умотана у исте изразе: револуционарно, прекретница, почетак потпуно нове ере, а када се довољно пута понове, те ријечи не значе више ништа. Људи нису уморни од вјештачке интелигенције. Уморни су од тога да им се стално говори да треба да буду узбуђени и то прије него што су заиста осјетили да им је она у нечему помогла.
Иронија је у томе што је АИ на који се људи заиста ослањају најчешће потпуно непримјетан. Порука се исправи прије него што примијетите грешку у куцању. Гласовна порука се претвори у текст који можете да прелетите за неколико секунди, умјесто да је слушате минут, баш као што Transcript Assist нa Galaxy Z Fold7 телефону снимљени разговор претвара у текст без потребе за отварањем посебне апликације. Претрага предвиди шта сте жељели да пронађете прије него што сте завршили куцање. У том тренутку ништа од тога не доживљавамо као АИ, већ једноставно имамо осјећај да ствари раде онако како би и требало.
Управо се у томе види цијела разлика. АИ о којем се највише говори је гласан: наслови, демонстрација уживо, велика најава, догађај. АИ који се заиста користи ради тихо, рјешава једну малу, конкретну ствар и склања се у страну. Нико не отвара апликацију зато што жели да користи АИ. Отвара је зато што жели да пошаље поруку, обави задатак или брже разумије нешто, а ако АИ ради свој посао, требало би да буде готово невидљив док се све то дешава.
На томе се заснива и идеја Галаxy АИ искуства, као и све присутнијих функција агентске вјештачке интелигенције које се надовезују на њега и раде на уређајима као што су Galaxy Z Fold7 и Galaxy 3 Fold7. Умјесто да од људи тражи да уче нов алат или мијењају навике, циљ је да се АИ уклопи у задатке који већ постоје. Агентска вјештачка интелигенција представља помак од АИ система који одговара тек када му нешто задамо, ка технологији која може тихо да спроведе задатак до краја, било да је ријеч о писању одговора, организовању биљешки или сажимању састанка, без потребе да особа управља сваким појединачним кораком. Али могућност да АИ уради нешто у нечије име има смисла само ако је повјерење уграђено од самог почетка, а не додато накнадно. Агентски АИ може да састави одговор или среди биљешку, али коначна одлука да ли ће нешто бити послато, сачувано или измијењено, и даље припада особи, а не вјештачкој интелигенцији. То повјерење зависи и од тога да најличнији подаци остану на самом уређају, заштићени уз Samsung Knox, како би АИ могао да преузме више задатака, а да корисник не мора да се одрекне више приватности него што жели.
Алати за писање помажу да се порука преформулише у другачијем тону или да се уреди нацрт написан у журби, и то директно у истој тастатури коју корисник већ користи. Превод се одвија унутар самог разговора, па двије особе које пишу на различитим језицима могу једноставно да комуницирају, без размишљања о томе да је АИ уопште укључен, било да се разговор води на компактном спољашњем екрану Galaxy Z Fold7 телефона или на широком расклопљеном екрану Galaxy Z Fold7 уређаја. Сажеци претварају дугачке снимке, текстове или биљешке у садржај који може да се прочита за мање од једног минута, уз алате као што је Note Assis. Тако добијате оних десет минута који су заиста важни, без потребе да пролазите кроз два сата материјала који вам нису потребни.
Ништа од овога не мора да буде велика вијест да би било важно. АИ који ће трајати неће бити онај који стално тражи пажњу, већ онај који је довољно тих да људи престану да примјећују да је ту, исто као што више готово нико не размишља о аутоматском исправљању текста, иако оно стално ради у позадини.
Ту се назире и наредна фаза ове промјене. Како агентска вјештачка интелигенција буде преузимала све више малих одлука које данас људи изнова морају сами да доносе, технологија се неће наметати више, већ ће постајати све непримјетнија, док коришћење телефона и коришћење вјештачке интелигенције не постану готово иста ствар.
Ипак, све је то тек почетак. Алати на које се данас ослањамо готово несвјесно само наговјештавају колико ова технологија може постати ненаметљива. Сљедећи велики помак неће бити гласнији АИ, већ АИ толико природно уткан у облик, ритам и начин коришћења уређаја да граница између тога да користимо телефон и тога да нам телефон помаже готово престане да постоји.
Подсјећамо да је Самсунг најавио скори долазак нових Галаxy уређаја, а сви заинтересовани више информација могу пронаћи на samsung.com/unpacked. Сви корисници који се региструју за праћење догађаја до 22. јула 2026. остварују право на поклон пуњач од 45 W приликом куповине једног од Галаxy уређаја који ће бити представљен крајем овог мјесеца.
Самсунг инспирише свијет и обликује будућност идејама и технологијама које доносе трансформацију. Компанија редефинише свјетове телевизора, дигиталног оглашавања, паметних телефона, носивих уређаја, таблета, кућних апарата и мрежних система, као и меморије, ЛСИ система и ливених рјешења. Самсунг такође усавршава технологије медицинских снимања, ХВАK рјешења и роботику, а исто тако ствара иновативне аутомобилске и аудио производе преко компаније Харман. Уз свој SmartThings екосистем, отворену сарадњу са партнерима и интегрисање АИ у своју понуду, Самсунг пружа савршено и интелигентно повезано искуство. За најновије вијести посјетите Samsung Newsroom на адреси https://www.samsung.com/ba/news/
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