Огорчени произвођач просуо млијеко пред бањалучки Водовод

Аутор:Ивана Кордић
Коментари:3
Мјештанин Барловаца и произвођач млијека Предраг Гојковић тврди да због вишедневног прекида водоснабдијевања не може одржавати основне хигијенске услове на свом имању.
Каже да због недостатка воде нема могућност да опере опрему за мужу, због чега је приморан да просипа млијеко.
То је демонстративно данас и урадио када је дошао пред бањалучки водовод и из канти просуо млијеко, те захтијевао да му у овом предузећу оперу канте.
Истиче да, упркос уредном плаћању рачуна, становници овог насеља годинама имају проблеме са водоснабдијевањем те од надлежних тражи трајно рјешење.
"Од понедјељка немамо воде, то је већ 48 сати, лажу нас већ пету годину Сваке друге године ми немамо воде. Не знам због чега. Ја сам им донио канте, да ми оперу канте, ја немам гдје помусти козе, немам у шта све ми је прљаво. Потроваћемо се. Био сам у Водоводу нема никога. Само тражим воде ништа друго. Плаћамо сви рачуне регуларно, воде немамо. Имам 300 кока и 10 коза, немам у шта помусти козе. Морам просипати млијеко јер немам воде да оперем и да помузем козе. Ја водом том коју имам не могу опрати канту у коју музем млијеко и донијети твом дјетету да ти пијеш. Да оперем ту канту неком водом која се користила за питај Бога шта прије. Ја се нисам припремао у 21-ом вијеку да просипам воду у каце и да из тога пијем", рекао је Гојковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
23
14
19
14
12
14
06
14
06
Тренутно на програму