Снажно невријеме погодило Словенију: Падао град величине ораха

Аутор:АТВ редакција
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Словенију је данас погодило јако невријеме, праћено градом и обилним падавинама.
Овога пута најтеже су погођени Корушка и поново сјеверни дијелови Штајерске, гдје су забиљежени јак град и обилне падавине.
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На више локација у Корушкој падао је град, а поједине ледене кугле биле су пречника и до пет центиметара. Обилна киша изазвала је плављење појединих путева.
Највише кише пало је на подручју Равни на Корошкем и Словењ Градеца, одакле стижу фотографије града величине ораха. На метеоролошкој станици у Межици између 16.10 и 17.20 часова измјерено је чак 47 милиметара падавина.
Метеоролози наводе да ће се нестабилни временски систем током вечери постепено помјерати ка истоку и југоистоку, уз очекивано слабљење.
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Дежурни метеоролог словеначке Агенције за заштиту животне средине (АРСО) Урбан Жагар изјавио је да се најинтензивније олује очекују прије свега у сјеверним дијеловима земље.
(Дневник.си)
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