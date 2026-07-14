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Снажно невријеме погодило Словенију: Падао град величине ораха

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 20:21

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Словенију је данас погодило јако невријеме, праћено градом и обилним падавинама.

Овога пута најтеже су погођени Корушка и поново сјеверни дијелови Штајерске, гдје су забиљежени јак град и обилне падавине.

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На више локација у Корушкој падао је град, а поједине ледене кугле биле су пречника и до пет центиметара. Обилна киша изазвала је плављење појединих путева.

Град величине ораха и обилне падавине

Највише кише пало је на подручју Равни на Корошкем и Словењ Градеца, одакле стижу фотографије града величине ораха. На метеоролошкој станици у Межици између 16.10 и 17.20 часова измјерено је чак 47 милиметара падавина.

Метеоролози наводе да ће се нестабилни временски систем током вечери постепено помјерати ка истоку и југоистоку, уз очекивано слабљење.

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Дежурни метеоролог словеначке Агенције за заштиту животне средине (АРСО) Урбан Жагар изјавио је да се најинтензивније олује очекују прије свега у сјеверним дијеловима земље.

(Дневник.си)

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Тагови :

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Словенија

Олуја

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