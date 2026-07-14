Бурна расправа у хрватском сабору о резолуцији Хрвата у БиХ

Аутор:Инес Ђанковић
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Ломила су се копља у Хрватском сабору у току расправе о Резолуцији о политичком оснаживању Хрвата у БиХ. Приједлог Домовинског покрета изазвао је бурну расправу међу посланицима.
А и прије самог почетка расправе тражена је пауза како би се обавиле консултације у вези са приједлогом декларације. Приједлог декларације окарактерисан је од импотентности, преко показивања слабости до издајништва. За неке посланике декларација је веома блага.
"Дакле, најављивали сте виски, онда сте презентирали камилицу. А онда сте камилици додали мало ХДЗ-овог лаксатива о европском путу БиХ . Дакле, камилица с лаксативом је данас пред нама", рекао је Нино Распудић, посланик у Клубу независних посланика у Хрватском сабору.
Чуло се и да је Хрватски сабор прије скоро 10 година донио Декларацију о положају хрватског народа, те да је била обавеза да се једном годишње о њој расправља, али да се то није десило. Предлагач у појашњењу декларације навео да Хрватска треба да стоји уз свој народ и да ова декларација није нечасна и злонамјерна. Потребно је, навео је предлагач, одржати једнакоправност сва три народа у БиХ и декларацију донијети прије парламентарних избора.
"Да се прегласавање Хрвата први пут назива именом којим се треба назвати, а то је изборни инжењеринг. Јер је сасвим јасно да то прегласавање није посљедица комплексног изборног сустава или неког периодичног догађаја", рекао је Иван Пенава, предсједник Демократског покрета и посланик у Хрватском сабору.
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Невенко Барбарић из ХДЗ-а рекао је да документ не садржи ништа што није у интересу Хрвата у БиХ и нема ништа што би некога вријеђало, омаловажавало или угрожавало. Оштре критике упућене су ХДЗ-у који, како је речено у Сабору, одустаје од механизма вета када су у питању лоше одлуке по Хрвате - од незаконитог стицања држављанства, прегласавања Хрвата, али и одустаје од најоштрије осуде штетних одлука високог представника у БиХ.
"Хрватски народ подржава све што ће нас приближити остварењу пуне једнакоправности, приближити нас поврату одузетих и суспензованих права које имамо темељом Устава и Дејтонског мировног споразума. Србе углавном ова прича не занима. А од Бошњака чујемо реакције углавном мијешања Републике Хрватске у унутарња питања БиХ", рекао је Невенско Барбарић, посланик ХДЗ-а у Хрватском сабору.
Коалициони партнер предлагача и ХДЗ-а већ данас су се изјаснили да ће подржати резолуцију. Да се не заборави, како је речено, да Хрватска, као супотписница Дејтонског споразума, има право и одговорност бринути се о правима Хрвата у БиХ.
"Питање легитимног политичког представљања Хрвата остаје једно од кључних отворених питања, јер када један конститутивни народ није сигуран да може бирати своје легитимне представнике тада доиста говоримо о демографском дефициту који треба отклонити дијалогом, политичким договором и реформом изборног законодавства", рекао је Дарио Хребак из Клуба заступника Хрватске социјално-либералне странке .
Из Моста су се чуле оптужбе да је првобитни приједлог декларације садржавао јасне захтјеве, али да их је ХДЗ потпуно угушио. Посланик Моста Никола Грмоја рекао је да је готово све што је резолуцији давало политичку снагу нестало, те да је она претворена у страначки документ незамјерања никоме.
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