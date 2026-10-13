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Андрија Мандић остаје на челу Скупштине Црне Горе

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13.10.2026 18:39

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Андрија Мандић остаје на челу Скупштине Црне Горе

Иницијатива опозиције за смјену предсједника Скупштине Црне Горе Андрије Мандића није добила потребну подршку на данашњој сједници парламента.

Против разрјешења Мандића гласао је 41 посланик, а за разрјешење 37 посланика.

Иницијативу за смјену Мандића покренула је опозициона Демократска партија социјалиста крајем августа, након што је Мандић упутио телеграм саучешћа породици некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске генерала Ратка Младића, преноси Срна.

Мандић је рекао да је грешком гласао за смјену, али да то очигледно није помогло опозицији.

Он је додао да Ратко Младић није доминантна тема ове опозиционе иницијативе, већ покушај ДПС-а да побјегне од европских интеграција.

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Тагови :

Андрија Мандић

Црна Гора

Скупштина

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