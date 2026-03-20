Додик са Мандићем: Сложно радити у корист српског народа

20.03.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Бањалуци са предсједником Скупштине Црне Горе Андријом Мандићем.
Додик је рекао да наставља да тежи добрим односима са Црном Гором, иако ова земља у прошлости није показивала добар однос према Републици Српској.
Истакао је да је Црна Гора игнорисала за вријеме власти Мила Ђукановића чињеницу да је Република Српска незаобилазни фактор у Дејтонском споразуму.
"Више су се базирали на контакте са Сарајевом, занемаривајући Српску, а данас је то мало боље захваљујући Мандићу који разумије реалност", рекао је Додик.
Он је додо да са Мандићем жели да настави међупартијску сарадњу и да су Мандићева партија и СНСД доказане патриотске снаге које су у немогућим околностима приоритет у свом политичком раду ставиле на национални и народни интерес.
"Мандић је због тога пролазио разне тортуре у Црној Гори, прошао сам и ја и пролазим их и даље, јер упорно браним наш национални идентитет", рекао је Додик.
Додик је рекао да постоји политичко опредјељење за наставак европског пута, али да то мора бити под условима прихватљивим за Републику Српску, а не под понижавајућим, какви су до сада били.
Република Српска
Додик о закону о предсједнику Републике: Можда би најбоље било да се донесе без мене
"Идемо тим путем, али са много негативних искустава да се сваким од тих пројеката иде на додатну централизацију и унитаризацију БиХ. Ту смо опрезни, али наш главни стратешки циљ јесте евентуална ЕУ", рекао је Додик, додајући да Европа има озбиљне проблеме.
Мандић је рекао да је неопходно да политичке организације из Црне Горе, Републике Српске и Србије имају добру комуникацију и да раде сложно у корист српског народа, гдје год да живи.
"Додика сам упознао о степену који је достигла Црна Гора на путу према ЕУ. Све државе у којима живи српски народ опредијељене су да буду на европском путу и дио Уније. Црна Гора је стицајем околности најдаље одмакла на том путу", рекао је Мандић.
Он је истакао да границе које су успостављене нису препрека културном, духовном, а ни сваком другом идентитету који карактерише српски народ.
Састао сам се данас у Бањалуци с предсједником Скупштине Црне Горе Андријом Мандићем @AndrijaMandicDF с којим желим да наставим и међупартијску сарадњу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 20, 2026
Мандићева партија и СНСД су доказане патриотске снаге које су у немогућим околностима приоритет у свом политичком раду ставиле… pic.twitter.com/FRscUr0R3c
