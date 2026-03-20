Logo
Large banner

Додик о закону о предсједнику Републике: Можда би најбоље било да се донесе без мене

Аутор:

АТВ

20.03.2026

14:20

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Републици Српској потребан је закон о предсједнику Републике, али можда би најбоље било да се донесе без мене, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик одговарајући на питање новинара АТВ-а да ли је вријеме да Српска добије овај закон.

Додик је исткао да је такав закон потребан у Српској, будући да већина држава има такав законски акт,

Он додаје да све организоване државе имају тај закон, али да није вријеме за тај закон јер би испало да је то ради због њега.

"Треба узети у обзир да 20 до 25 људи у једном вијеку буду предсједници једне државе. То носи одговорност не само када вршите функцију, већ и када то више нисте", рекао је Додик.

Он је истакао да би било коректно да се крене у ту процедуру, али да је све исполитизовано до тога да се то питање персонализује на негативан начин.

"Тако да ћемо видјети. Можда би најбоље било да се донесе закон без мене", рекао је Додик.

Додик истиче да је јасно да је у Републици Српској динамичан политички живот.

"По свему ономе што обиљежава демократије, Српска пролази све критеријуме једне демократске државе", навео је Додик.

Он каже да су странци интервенционизом и притиском протеклих неколико деценија оставили бројна нерегулисана питања.

Додаје да одговорна друштва и државе имају такав закон и ми требамо донијети такав закон.

"Да ли је вријеме сада за то, не знам. Могу да закључим да, ако то доносите, немојте мене питати", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

zakon

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner