Добре вијести за возаче: Нема поскупљена регистрације возила у Српској

20.03.2026
У Републици Српској неће доћи до поскупљења регистрације возила, јер Министарство саобраћаја и веза није дало сагласност на измјену уредбе о износу накнаде за регистрацију моторних и прикључних возила коју је предложило Јавно предузеће "Путеви Српске".
- Ова уредба није усвојена, нити је у даљој процедури разматрања. Дакле, неће доћи до поскупљења регистрације возила - речено је у ресорном министарству, преноси Срна.
