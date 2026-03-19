Минић позива на састанак: Сви да се укључе у проналажење рјешења

Аутор:

АТВ

19.03.2026

17:43

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Саво Минић је предложио да се у понедјељак одржи састанак у Влади Српске са представницима "Логистике БиХ".

"Апсолутно сам свјестан сложене ситуације у којој се налазе превозници из Републике Српске и Федерације БиХ, те сматрам да је нужно да се у рјешавање проблема укључе све релевантне институције у Републици Српској, Федерацији БиХ, Савјету министара и други који могу придонијети рјешењу", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Минић предлаже да буде домаћин састанка са представницима Конзорцијума „Логистика БиХ“, који би се одржао у понедјељак 23. марта 2026. године у Влади Републике Српске у 10.00 часова.

Имајући у виду да се енергетска ситуација додатно усложњава из дана у дан, предсједник Владе Републике Српске, сматра да је свима у циљу проналажења заједничког рјешења које би обезбиједило редовно функционисање привреде и егзистенцију превозника.

Саво Минић

превозници

Блокада граница превозници

Конзорцијума Логистика БиХ

