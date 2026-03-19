Минић позива на састанак: Сви да се укључе у проналажење рјешења

Аутор:АТВ
19.03.2026
17:43
Коментари:3
Саво Минић је предложио да се у понедјељак одржи састанак у Влади Српске са представницима "Логистике БиХ".
"Апсолутно сам свјестан сложене ситуације у којој се налазе превозници из Републике Српске и Федерације БиХ, те сматрам да је нужно да се у рјешавање проблема укључе све релевантне институције у Републици Српској, Федерацији БиХ, Савјету министара и други који могу придонијети рјешењу", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Минић предлаже да буде домаћин састанка са представницима Конзорцијума „Логистика БиХ“, који би се одржао у понедјељак 23. марта 2026. године у Влади Републике Српске у 10.00 часова.
Имајући у виду да се енергетска ситуација додатно усложњава из дана у дан, предсједник Владе Републике Српске, сматра да је свима у циљу проналажења заједничког рјешења које би обезбиједило редовно функционисање привреде и егзистенцију превозника.
БиХ
7 ч0
Република Српска
6 д0
БиХ
1 седм0
Република Српска
1 седм1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
