Цвијановић: БиХ - пропала ствар кад је у питању спољна политика

19.03.2026

14:55

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Сарајеву и ФБиХ пуна су им уста прича како живимо у мултиетничкој земљи и како поштујемо Дејтонски споразум, рекла је рекла је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ на конференцији за медије у Бањалуци.

Према њеним ријечима, на овај начин дефинисања ставова, једне заједнице у оквиру БиХ на начин да се повезује политика и политички представници са вјерским институцијама.

"Никад није добро када се на овај начин дефинишу ставови у оквиру вишенационалних заједница, реагујући на изјаву коју су потписали бошњачки представници о "осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ", рекла је Цвијановићева.

Друштво

Инспектори од понедјељка у контроли цијена у трговинама

Како наводи, задовољна је чињеницом кад је у питању СПЦ и институције Републике Српске јасно разумијемо шта је чији домен рада и на тај начин цијеним начин на који се понаша СПЦ.

Истакла је да БиХ пропала ствар кад је у питању спољна политика.

"Кад немате унутрашњу политику не можете имати ни конзистентну спољну политику. Ми је немамо унутрашњу, јер се не слажемо ни по једном питању, а на спољном јер је дошло до злоупотреба од стране институција и то првенствено у институцијама бошњачког народа", рекла је она.

Подсјетимо, у Сарајеву је јуче потписана декларација, односно заједничка изјава бошњачких представника о "осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ".

Прочитајте више

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Додик: Заједничка изјава Бошњака забрињавајућа и противуставна

1 ч

2
Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

Свијет

Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

1 ч

0
Лед на Антартику.

Наука и технологија

Опасне промјене испод морског леда на Антартику

1 ч

0
Службеници Меџлиса ИЗ пријављени за малверзације ”тешке” 300.000 КМ

Хроника

Службеници Меџлиса ИЗ пријављени за малверзације ”тешке” 300.000 КМ

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Каран: Изјава бошњачких политичара - директан напад на Републику Српску

1 ч

2
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Додик: Заједничка изјава Бошњака забрињавајућа и противуставна

1 ч

2
Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Рамазански бајрам

1 ч

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Република Српска

Ограничење куповине горива у Српској? - Огласио се министар

2 ч

0
