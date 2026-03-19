Цвијановић: БиХ - пропала ствар кад је у питању спољна политика

19.03.2026
14:55
У Сарајеву и ФБиХ пуна су им уста прича како живимо у мултиетничкој земљи и како поштујемо Дејтонски споразум, рекла је рекла је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ на конференцији за медије у Бањалуци.
Према њеним ријечима, на овај начин дефинисања ставова, једне заједнице у оквиру БиХ на начин да се повезује политика и политички представници са вјерским институцијама.
"Никад није добро када се на овај начин дефинишу ставови у оквиру вишенационалних заједница, реагујући на изјаву коју су потписали бошњачки представници о "осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ", рекла је Цвијановићева.
Како наводи, задовољна је чињеницом кад је у питању СПЦ и институције Републике Српске јасно разумијемо шта је чији домен рада и на тај начин цијеним начин на који се понаша СПЦ.
Истакла је да БиХ пропала ствар кад је у питању спољна политика.
"Кад немате унутрашњу политику не можете имати ни конзистентну спољну политику. Ми је немамо унутрашњу, јер се не слажемо ни по једном питању, а на спољном јер је дошло до злоупотреба од стране институција и то првенствено у институцијама бошњачког народа", рекла је она.
Подсјетимо, у Сарајеву је јуче потписана декларација, односно заједничка изјава бошњачких представника о "осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ".
