Каран: Изјава бошњачких политичара - директан напад на Републику Српску

19.03.2026
14:42
Коментари:2
Предсједник Републике Српске Синиша Каран је рекао да је изјава бошњачких лидери изјава свих оних који се уједине онда када треба да се боре против Републике Српске и српског народа.
Каран истиче да је ова изјава директан напад на Републику Српску.
"Антиисторијска изјава и антидејтонска и унитаристичка изјава. Врло опасна изјава за будућност српског народа", поручио је Каран.
Каран је истакао да српски народ никада није напао никога и није био, како каже, агресорски народ.
Република Српска
Додик: Заједничка изјава Бошњака забрињавајућа и противуставна
"У том случају ћемо окупити све наше политичке лидере и који представљају српски народ и позицију и опозицију да дамо јединствен одговор", поручио је Каран.
У Сарајеву је јуче потписана декларација, односно заједничка изјава бошњачких представника о "осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ".
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
