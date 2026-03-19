Logo
Large banner

Каран: Изјава бошњачких политичара - директан напад на Републику Српску

АТВ

АТВ

19.03.2026

14:42

Коментари:

2
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран је рекао да је изјава бошњачких лидери изјава свих оних који се уједине онда када треба да се боре против Републике Српске и српског народа.

Каран истиче да је ова изјава директан напад на Републику Српску.

"Антиисторијска изјава и антидејтонска и унитаристичка изјава. Врло опасна изјава за будућност српског народа", поручио је Каран.

Каран је истакао да српски народ никада није напао никога и није био, како каже, агресорски народ.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Заједничка изјава Бошњака забрињавајућа и противуставна

"У том случају ћемо окупити све наше политичке лидере и који представљају српски народ и позицију и опозицију да дамо јединствен одговор", поручио је Каран.

У Сарајеву је јуче потписана декларација, односно заједничка изјава бошњачких представника о "осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Бошњаци

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Додик: Заједничка изјава Бошњака забрињавајућа и противуставна

1 ч

2
Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Рамазански бајрам

1 ч

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Република Српска

Ограничење куповине горива у Српској? - Огласио се министар

2 ч

0
Министар трговине и туризма Републике Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац апеловао на превознике из БиХ: Пропуштајте барем цистерне са горивом

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner