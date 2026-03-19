Опасне промјене испод морског леда на Антартику

АТВ

19.03.2026

14:26

Лед на Антартику.
Фото: Pexels

Морски лед око Антарктика ширио се неколико деценија све до драматичног пада 2015. године.

Разлози овога откривени су у најновијем истраживању, саопштио је Универзитет у Гетеборгу.

Антарктички морски лед игра кључну улогу у екосистему и физичком окружењу Антарктика и Јужног океана. Пошто лед одбија сунчеве зраке и блокира размјену топлоте између океана и атмосфере, он је од пресудног значаја за нашу климу и климатске промјене. Због тога морамо разумети шта утиче на његов обим како бисмо унаприједили будуће климатске моделе и предвиђања.

Док се арктички морски лед непрестано смањује откако су почела сателитска мјерења, антарктички морски лед показао је потпуно другачије понашање. Након што се полако ширио током неколико деценија, антарктички морски лед је нагло опао крајем 2015. године и од тада биљежи велике годишње флуктуације у свом обиму. Истраживање о овој промјени објављено је у журналу Натуре Climate Change.

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

Већ најављена реакција на одлуку ЦИК-а: Покрећемо правна средства

"Испод морског леда на Антарктику постојао је заштитни слој хладне воде који је спрјечавао топлију дубоку воду да се издиже и топи лед одоздо. Међутим, током зиме 2015. године, олује у Јужном океану биле су необично јаке, што је умањило ефекат заштитног слоја хладне воде и довело до континуираног губитка морског леда око Антарктика", рекао је Тео Спира, некадашњи докторанд океанографије на Универзитету у Гетеборгу и први аутор студије.

Водене масе са великим разликама у салинитету и/или температури не мијешају се лако и слажу се у слојеве једна изнад друге. То се назива стратификација. Слој хладне зимске воде који штити морски лед постаје све мање слан како лед расте усљед топљења морског леда (што дјелује контрадикторно, али се односи на циклус замрзавања и топљења), а то повећава стратификацију у односу на топли и слани слој воде испод.

Ова природна заштита доприносила је дугорочном расту антарктичког морског леда све до 2015. године. Међутим, испод леда, слој зимске воде полако се тањио како је дубока вода постајала топлија, што је ослабило заштитни хладни слој океана, преноси Телеграф.

Прочитајте више

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

Већ најављена реакција на одлуку ЦИК-а: Покрећемо правна средства

1 ч

0
Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

Свијет

Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

1 ч

0
Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

Свијет

Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

1 ч

0
Дмитријев: Цунами поскупљења ће уништити Европу

Свијет

Дмитријев: Цунами поскупљења ће уништити Европу

1 ч

0

Више из рубрике

Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

Наука и технологија

Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

1 ч

0
Кратер Језеро на Марсу

Наука и технологија

Велико откриће у Језеру: Научници затечени оним што је пронађено

6 ч

0
Планета Марс

Наука и технологија

Подземне тајне Марса: Пронађени остаци древне ријечне делте

7 ч

0
Ајфон

Наука и технологија

Ајфон на мети хакера

7 ч

0
Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Драматичан снимак: Ракета пала поред руског новинара, хитно пребачен у болницу

