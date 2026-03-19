Опасне промјене испод морског леда на Антартику

Аутор:АТВ
19.03.2026
14:26
Коментари:0
Морски лед око Антарктика ширио се неколико деценија све до драматичног пада 2015. године.
Разлози овога откривени су у најновијем истраживању, саопштио је Универзитет у Гетеборгу.
Антарктички морски лед игра кључну улогу у екосистему и физичком окружењу Антарктика и Јужног океана. Пошто лед одбија сунчеве зраке и блокира размјену топлоте између океана и атмосфере, он је од пресудног значаја за нашу климу и климатске промјене. Због тога морамо разумети шта утиче на његов обим како бисмо унаприједили будуће климатске моделе и предвиђања.
Док се арктички морски лед непрестано смањује откако су почела сателитска мјерења, антарктички морски лед показао је потпуно другачије понашање. Након што се полако ширио током неколико деценија, антарктички морски лед је нагло опао крајем 2015. године и од тада биљежи велике годишње флуктуације у свом обиму. Истраживање о овој промјени објављено је у журналу Натуре Climate Change.
БиХ
Већ најављена реакција на одлуку ЦИК-а: Покрећемо правна средства
"Испод морског леда на Антарктику постојао је заштитни слој хладне воде који је спрјечавао топлију дубоку воду да се издиже и топи лед одоздо. Међутим, током зиме 2015. године, олује у Јужном океану биле су необично јаке, што је умањило ефекат заштитног слоја хладне воде и довело до континуираног губитка морског леда око Антарктика", рекао је Тео Спира, некадашњи докторанд океанографије на Универзитету у Гетеборгу и први аутор студије.
Водене масе са великим разликама у салинитету и/или температури не мијешају се лако и слажу се у слојеве једна изнад друге. То се назива стратификација. Слој хладне зимске воде који штити морски лед постаје све мање слан како лед расте усљед топљења морског леда (што дјелује контрадикторно, али се односи на циклус замрзавања и топљења), а то повећава стратификацију у односу на топли и слани слој воде испод.
Ова природна заштита доприносила је дугорочном расту антарктичког морског леда све до 2015. године. Међутим, испод леда, слој зимске воде полако се тањио како је дубока вода постајала топлија, што је ослабило заштитни хладни слој океана, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
35
15
35
15
25
15
23
Тренутно на програму