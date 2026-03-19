Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

Аутор:АТВ
19.03.2026
14:07
Коментари:0
Тужилаштво у Будимпешти подигло је оптужнице и предложило затворску казну против једног пара, држављана Србије и Хрватске, који је, поред легалног посла са коњима, продавао и кетамин као лијек намијењен људима.
Према оптужници, 41-годишњи мушкарац је водио пансион за коње и такмичио се са коњима. Поред тога, од 2019. године редовно је продавао ветеринарске лијекове који садрже лијек кетамин у великим количинама.
Окривљени је знао да их од њега купују велетрговци и препродавци за илегалну људску употребу. У Будимпешти је мушкарац упознао другог мушкарца који се такође бавио коњским тркама, али и трговао дрогом. Договорили су се да ће му окривљени редовно продавати кетамин за даљу дистрибуцију.
Детаљи споразума су касније размотрени на фарми, али су потом преговарали путем интернет апликације за ћаскање о томе да ли окривљени посједује кетамин, ако га има, у којој количини, и какви су услови плаћања и испоруке.
У наредним годинама оптужени је продао више стотина доза препарата који садрже кетамин, чији је садржај активне супстанце готово 60 пута премашивао доњу границу за "значајну количину". Мушкарац је дрогу продавао и другим особама у Будимпешти, као и на паркинзима тржних центара у унутрашњости земље.
Полиција је мушкарца идентификовала и ухапсила, а на предлог тужилаштва суд му је одредио притвор.
Након тога, његов бивши саучесник у диловању контактирао је 31-годишњу супругу оптуженог, која до тада није учествовала у илегалном послу. Жена је пристала да и сама продаје кетамин и то је чинила – све до хапшења.
Наводно је продала дроге у вриједности од 30.000 евра.
Држављани Србије и Хрватске терете се за кривично дјело трговине значајном количином дроге и предложне су затворска, новчана казна, депортација и конфискација више од 100 милиона форинти, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
Тренутно на програму