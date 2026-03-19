За кога су намијењене вакцине против алергије?

19.03.2026
Ако вам је ових дана чешће потребна марамица или вам сузе очи, за то би могли да буду кривци јасен, тиса или чемпрес.
Ових дана, показују мјерења, веома је висока концентрација полена ових биљака. Алергије кваре уживање у прољећу. То најбоље знају они који сваке године имају тај проблем. Ко и под каквим условима може доћи до вакцине против алергије?
Ауто-мото
Популарни Голф 2 изгубио неславну титулу након 30 година
У лабораторијама Института "Торлак" праве се персонализоване вакцине против различитих алергена, попут алергена полена траве или пчеле. Пацијент долази, преузима вакцину и одлази код свог љекара, гдје ће примити терапију.
"Персонализоване, то значи да се ради на име пацијента, не примјењују сви пацијенти исту комбинацију алергена и не примјењују по истој шеми, то све опет модулира алерголог, имунолог. Када је у питању алергенска имунотерапија, то се користи пар мјесеци пред сезону, тада се препоручује започињање алергенске имунотерапије, како би се имуни систем навикао да толерише алергије током сезоне и користи се у периоду од три до пет, а што се тиче алергена гриња, он се може започети током цијеле године", наводи Милица Јовић са Одсјека за производњу алергена Института "Торлак".
Хроника
Жени наводно скидао црну магију, па јој узео преко 30.000 евра
Производња тих вакцина је потпуно индивидуална и запослени никада унапријед не знају које количине и које алергене ће припремати током дана. Према подацима Института, годишње се произведе око 20.000 доза ових вакцина.
"С обзиром на динамику производње, у сваком тренутку имамо припремљене дозе неких појединачних алергена, неке уобичајене мешавине. Уколико специјалиста алерголог који ординира терапију захтијева неку специфичну мешавину, то се практично за један дан изради за пацијента, мало дуже се чека на издавање терапије", истиче имунолог др Гордан Благојевић са Одсјека за имунологију и бактериологију Института "Торлак".
Вакцине нису бесплатне, а цијена једне бочице зависи од концентрације и врсте алергена и креће се од хиљаду до неколико хиљада динара. За оне који се плаше инјекција, постоје капи, које се узимају код куће, а ефикасност је слична.
"Само се почетна доза имунотерапије узима у ординацији код љекара који ординира терапију и онда се наставља код куће, док терапија у форми вакцине која се даје у форми инјекције се искључиво примењује у болничким условима и ту су знатно више дозе алергена и безбједносни профил је такав да је неопходно да се примјењује у болничким условима под надзором љекара", истиче Благојевић.
Како тврде у "Торлаку", пацијенти који су примили ову терапију кажу да су им се алергије или потпуно повукле или се испољавају у много блажој форми, преноси РТС.
