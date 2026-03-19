Популарни Голф 2 изгубио неславну титулу након 30 година

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:59
Коментари:0
Популарни Голф 2 након три деценије изгубио је титулу која се не може баш назвати пожељном.
Наиме, популарна цваја више није аутомобил који се највише краде у Сарајеву.
Тако говоре подаци МУП-а КС за 2025. годину, према којима је на врху ове неславне листе сада Шкода Фабиа.
На другом мјесту нашао се Голф 3, а на трећем мјесту је Пасат. На четвртом и петом мјесту налазе се њемачки аутомобили Мерцедес и BMW.
Из МУП-а КС су рекли да је прошле године на подручју КС-а евидентирано 46 крађа возила, што је једна мање у односу на 2024. годину.
Од тога је 35 возила пронађено и враћено власницима, а Тужилаштву су достављени званични извјештаји против 19 особа.
Највише возила украдено је у сарајевској Општини Нови Град (16), а даље слиједе Илиџа (12), Општина Центар (6), Ново Сарајево (5), Стари Град (3).
У Илијашу су током прошле године украдена два возила, док је у Вогошћи и на подручју Хаџићи – Трново нестало по једно возило.
