Популарни Голф 2 изгубио неславну титулу након 30 година

19.03.2026

13:59

Голф 2
Фото: Screenshot / YouTube / @MLCCLASSIC

Популарни Голф 2 након три деценије изгубио је титулу која се не може баш назвати пожељном.

Наиме, популарна цваја више није аутомобил који се највише краде у Сарајеву.

Тако говоре подаци МУП-а КС за 2025. годину, према којима је на врху ове неславне листе сада Шкода Фабиа.

На другом мјесту нашао се Голф 3, а на трећем мјесту је Пасат. На четвртом и петом мјесту налазе се њемачки аутомобили Мерцедес и BMW.

Из МУП-а КС су рекли да је прошле године на подручју КС-а евидентирано 46 крађа возила, што је једна мање у односу на 2024. годину.

Од тога је 35 возила пронађено и враћено власницима, а Тужилаштву су достављени званични извјештаји против 19 особа.

Највише возила украдено је у сарајевској Општини Нови Град (16), а даље слиједе Илиџа (12), Општина Центар (6), Ново Сарајево (5), Стари Град (3).

У Илијашу су током прошле године украдена два возила, док је у Вогошћи и на подручју Хаџићи – Трново нестало по једно возило.

