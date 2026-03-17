Волксваген у БиХ упозорио возаче

Компанија Фолксваген објавила је опозив одређених модела возила због потенцијално опасних Таката зрачних јастука, који у случају активације могу представљати озбиљан ризик по сигурност путника.
Како је саопштено, ријеч је о зрачним јастуцима с потисним плином на бази амонијум нитрата, који су уграђивани у возила у периоду од 2004. до 2018. године. Проблем настаје због њиховог пропадања током времена, посебно под утицајем топлоте и влаге пише Црна-Хроника.
У случају саобраћајне несреће, постоји могућност да зрачни јастук пукне, при чему метални фрагменти могу бити избачени у унутрашњост возила, што може узроковати озбиљне па чак и смртоносне повреде.
Из Фолксвагена позивају све власнике да путем ВИН броја провјере да ли је њихово возило обухваћено опозивом, наглашавајући да се листа погођених модела континуирано ажурира.
Уколико се утврди да је возило дио опозива, власници се упућују да што прије контактирају овлаштене сервисне партнере како би извршили бесплатну замјену неисправних компоненти. Како наводе из компаније, сам поступак замјене траје око један сат.
Такође, власницима се препоручује да о опозиву обавијесте и друге кориснике возила, посебно у случају продаје, како би се спријечиле могуће посљедице.
Овај опозив дио је глобалне акције везане за Таката зрачне јастуке, који су већ годинама предмет сигурносних упозорења широм свијета.
ОВДЈЕ МОЖЕТЕ ПРОВЈЕРИТИ ДА ЛИ ЈЕ ВАШЕ ВОЗИЛО ПОГОЂЕНО – ЛИНК
Требате само укуцати ВИН број.
ВИН је јединствени и међународно стандардизирани идентификацијски број возила. 17-цифрени број може се пронаћи у реду (Е) потврде о регистрацији и у доњем дијелу вашег вјетробранског стакла.
Ако имате било каквих питања или желите више информација, позовите на наш број +387 33 257 082 или користите е-маил briga_o_kupcu@porschebh.ba.
