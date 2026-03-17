Стевандић: Самосвијест Срба, уз јачање Србије, наша највећа вриједност

Аутор:АТВ
17.03.2026
13:01
Коментари:5
Ратна генерација је формирала самосвијест Срба у Републици Српској и зато можемо да изгурамо ову резолуцију. Та самосвијест, уз јачање Србије, је наша највећа вриједност. Она има снагу јер је Србија јака и јер је набавила ракете. И те ракете су наша декларација и резолуција.
Поручио је ово предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић током расправе о Приједлогу резолуције о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НХД-а и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије.
"Слава Србији која је јака да ми можемо да доносимо овакве декларације", нагласио је Стевандић
Поручио је да ова резолуција није тема на којој народни посланици треба да се међусобно вријеђају, те, те посебно се обраћајући Небојши Вукановићу, нагласио да се не треба правити циркус.
"Мени је јасан покушај људи који на свакој теми покушавају да направе циркус. И кад направе циркус онда кажу да је мања штета од 100 муџахедина. Нама је 100 муџахедина највећа штета, овдје су муџахедини сјекли српске главе, а теби (Небојша Вукановић) то није штета јер ти о отаџбинском рату не знаш ништа", рекао је Стевандић.
"Ти си пузао пред купрешком бојном, љубио тамо гдје не треба Драгана Човића. Био је добар, није био усташа кад си требао бити министар. И да сад на овој светој теми убацујеш упљувке и срамоту. Ти си тај који је пузио пред купрешком бојном, ти си тај који је љубио, кумио, грлио Драгана Човића. А кад ти није дао (министарско мјесто) данас је усташа", додао је он.
pic.twitter.com/ijDJV2QqD6— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) March 17, 2026
