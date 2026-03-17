Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

Аутор:АТВ
17.03.2026
12:54
Коментари:21
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је за РТРС да ће уз овој години бити обезбијеђено додатних 500 милиона КМ за повећање плата и 200 милиона за повећање пензија и борачког додатка.
"Република Српска има повећање економије од 2,9 одсто. Наш буџет је стабилан, извршава своје обавезе. Дакле, у овој години за потрошњу наших породица иде 700 милиона нових креираних средстава", истакао је Додик.
Он је навео да је Српска достигла БДП од 20 милијарди и да има стабилне финансије.
Потврда стабилних институција
Милорад Додик изјавио је данас да само стабилне институције и структуре као што има Република Српска могу три пута да потврде Владу.
"Имао сам срећу да добијем три мандата за 12 година, а Минић је толико добио за годину, што показује снагу, јер је круцијално и системско питање три пута стављано на дневни ред, односно потврђивана Влада Српске", рекао је Додик.
Он је истакао да из Сарајева никада неће престати оспоравања Републике Српске.
"То раде уз пратећи ешалон странаца и мислили су да су нешто успјели са мном. У БиХ је све накарадно и то је пропала земља", рекао је Додик за РТРС.
Он је подсјетио да је опозицији предлагано формирање владе националног јединства и да се не иде на антиуставне изборе, што није прихваћено.
"Опозиција је поражена и биће поражена и у октобру на изборима. Поражени су јуче, а њихова кратковидост је фрапантна. Како могу покренути питање акциза на нивоу БиХ са српским издајником Сашом Магазиновићем и предложити нешто с циљем трансферисања надлежности. Приходи од акциза су наши, а они желе рећи да је Савјет министара „влада“, што није тачно", рекао је Додик.
