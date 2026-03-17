Ковачевић: Нећете нас препасти ни поколебати

Аутор:АТВ
17.03.2026
12:31
Коментари:0
Посланици СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ Сања Вулић и Милорад Којић показали су оно што ћемо увијек показати ми који смо добили већинско повјерење грађана Српске, а то је да нас неће препасти и поколебати ни милиметар, рекао је српски делегат у Дому народа у Парламентарној скупштини БиХ Радован Ковачевић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Ковачевић је рекао да никада неће одустати од онога због чега су их грађани Републике Српске изабрали - да штите Српску, њена Уставом загарантована права, њену Уставом и Дејтоном гарантовану позицију и интересе сваког човјека Српске.
"Посланицима Републике Српске се док износе ставове Српске виче "марш четници". Замислите, молим вас, када би, не дао Бог, неком од политичара из Сарајева неко од вас новинара из Бањалуке у Бањалуци рекао "марш балије, Турци" или било какву другу срамотну изјаву. Сигуран сам да би се дигли сви, не би било амбасаде која би то прећутала, јавили би се из Брисела да кажу да се ради о неприхватљивом понашању, а овдје ћуте сви, нико да каже једну ријеч, да их "маршкају" и покушавају увриједити због тога што су заступали ставове Српске", истакао је он.
Ковачевић је пружио пуну подршку Вулићевој и Којићу и јасно поручи онима који мисле да је то манир: "Нећете нас поколебати, ни препасти, увијек ћемо се борити за Српску и њене позиције и од тога нећемо одустати. Одустаћемо од БиХ, од Српске нећемо и то нека вам буде јасно".
Подсјећамо, док су посланици у скупштинским клупама Представничког дом ПС БиХ јуче укрштали аргументе "за" и "против" приједлога законског рјешења у просторији резервисаној за новинарско праћење сједнице одјекнуле се увреде сарајевског новинара на рачун представника СНСД-а, уз примитивне псовке и етикетирање "прави сте четници".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
00
12
58
12
54
12
53
12
53
Тренутно на програму