У 101. години преминула мајка два погинула борца ВРС

17.03.2026

11:55

Љепосава Савановић
У 101. години живота преминула је Љепосава Савановић, мајка два погинула борца Војске Републике Српске, Раде (Вид) Савановића (1960-1992) и Јове (Вид) Савановића (1954-1995), чија животна прича остаје дубоко утиснута у колективно памћење нашег народа.

Меморијални центар Републике Српске забиљежио је њено свједочанство, које данас представља драгоцјено и потресно казивање о животу мајке обиљежено најтежим губицима.

Љепосава Савановић била је најстарији живи родитељ у Републици Српској који је изгубио дијете у Одбрамбено-отаџбинском рату, симбол страдања, али и истрајности и достојанства које су носиле генерације родитеља чија је жртва немјерљива.

Њена судбина није се окончала ратним губицима, након рата, суочила се и са смрћу трећег сина, који је преминуо од посљедица болести, чиме је њена животна прича постала још тежа и болнија.

Свједочанство Љепосаве Савановић данас је трајно сачувано у архиви Меморијалног центра Републике Српске, као дио базе усмене историје, гдје остаје да свједочи о страдању, али и о снази мајчинске љубави и жртве, као опомена и завјет будућим генерацијама да памте и не забораве.

