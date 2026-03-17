У 101. години преминула мајка два погинула борца ВРС

17.03.2026
У 101. години живота преминула је Љепосава Савановић, мајка два погинула борца Војске Републике Српске, Раде (Вид) Савановића (1960-1992) и Јове (Вид) Савановића (1954-1995), чија животна прича остаје дубоко утиснута у колективно памћење нашег народа.
Меморијални центар Републике Српске забиљежио је њено свједочанство, које данас представља драгоцјено и потресно казивање о животу мајке обиљежено најтежим губицима.
Љепосава Савановић била је најстарији живи родитељ у Републици Српској који је изгубио дијете у Одбрамбено-отаџбинском рату, симбол страдања, али и истрајности и достојанства које су носиле генерације родитеља чија је жртва немјерљива.
Њена судбина није се окончала ратним губицима, након рата, суочила се и са смрћу трећег сина, који је преминуо од посљедица болести, чиме је њена животна прича постала још тежа и болнија.
Свједочанство Љепосаве Савановић данас је трајно сачувано у архиви Меморијалног центра Републике Српске, као дио базе усмене историје, гдје остаје да свједочи о страдању, али и о снази мајчинске љубави и жртве, као опомена и завјет будућим генерацијама да памте и не забораве.
