Каран дао мандат Минићу за састав нове владе

17.03.2026
Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је данас да су створени услови да предложи Саву Минића за кандидата за састав Владе Српске.
"Ради се о техничком питању, али са политичког аспекта, ово је снажна порука о институционалној снази и стабилности Републике Српске", рекао је Каран на конференцији за новинаре у Палати Републике.
Каран је истакао да је ово посљедица кризе у БиХ и удара на њену стабилност, прво кроз удар на предсједника Републике Српске Милорад Додика, а потом и на Владу Српске.
"Овај чин је посљедица највеће уставноправне и политичке кризе коју је у БиХ створио Кристијан Шмит, који се понаша као протектор, као да влада БиХ, као да је надвласт над свим институцијама власти. Ушао је у законодавну сферу и поништио вољу грађана који су изабрали Додика за предсједника", рекао је он.
Каран је нагласио да ће предложити Минића Народној скупштини како би наставио гдје је стао и како би показали снагу институција Српске које након свих удара имају снагу да се боре и очувају стабилност.
"Настављамо даље, снажимо своје институције", поручио је Каран.
Он је рекао да би Минић већ данас требало да добије посланика у Парламенту Српске и да би Влада већ за два до три дана требало да ради у пуном капацитету.
