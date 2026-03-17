Каран дао мандат Минићу за састав нове владе

АТВ

17.03.2026

10:38

Синиша Каран и Саво Минић
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је данас да су створени услови да предложи Саву Минића за кандидата за састав Владе Српске.

"Ради се о техничком питању, али са политичког аспекта, ово је снажна порука о институционалној снази и стабилности Републике Српске", рекао је Каран на конференцији за новинаре у Палати Републике.

Каран је истакао да је ово посљедица кризе у БиХ и удара на њену стабилност, прво кроз удар на предсједника Републике Српске Милорад Додика, а потом и на Владу Српске.

"Овај чин је посљедица највеће уставноправне и политичке кризе коју је у БиХ створио Кристијан Шмит, који се понаша као протектор, као да влада БиХ, као да је надвласт над свим институцијама власти. Ушао је у законодавну сферу и поништио вољу грађана који су изабрали Додика за предсједника", рекао је он.

Каран је нагласио да ће предложити Минића Народној скупштини како би наставио гдје је стао и како би показали снагу институција Српске које након свих удара имају снагу да се боре и очувају стабилност.

"Настављамо даље, снажимо своје институције", поручио је Каран.

Он је рекао да би Минић већ данас требало да добије посланика у Парламенту Српске и да би Влада већ за два до три дана требало да ради у пуном капацитету.

