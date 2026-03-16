Након викенда закопали сјекире - постигнут договор у Шумама Српске

Аутор:Весна Азић
16.03.2026
19:35
Коментари:0
Још у петак сијевале су оптужбе, након викенда закопали су сјекире. Синдикати и управа „Шума Републике Српске" данас тврде да су пронашли заједнички језик. „Свето тројство“ на коме почива шумарска дјелатност, заказало је. Како каже први човјек Синдиката запослених у „Шумама“.
То су су извођачи радова, јавно предузеће и локалне заједнице, које имају корист и трећа страна су дрвопрерађивачи.
„Очигледно да је тај троножац је попустио. Јер има прелијевања средстава, не требате бит малу најгорем стању је јавно предузеће, а тиме и држава кроз кашњење доприноса. Није нешто боље стањи ни код извођача радова. Најважније одлука која би донијела најбољи ефекат за предузеће је измјена закона у смислу да свако предузеће постаје правно лице’’, рекао је Александар Копривица, Синдикат запослених у предузећу "Шуме Републике Српске".
Враћање тог статуса могло би помоћи Шумама Српске. Газдинство би тада одговарало за сопствено пословање. Обје стране желе исти циљ, повећање прихода. Договор је постигнут. Добили су и обећање да ће се рефундирати сви они трошкови које су радници плаћали у здравственим установама.
„Наши основни захтјеви су редовна уплата доприноса, те редовност исплате плата и исплате заосталих плата. Добили смо увјеравање директора да ће то све бити испоштовано и ми смо задовољни што се тога тиче“, рекао је Жељко Росић, предсједник Јединствене удружене синдикалне организације.
Са основним захтјевом синдиката, а то је враћање правног статуса организационим дијеловима, слаже се и први човјек Шума Српске. Признаје и да су плате мале а ситуација таква да радници некада нису могли остварити право на здравствено осигурање. Добра вијест је да је сада средства унапријед уплаћена.
,,Јесмо имали у два три наврата да радници нису имали право на лијечење, да нису имали доприносе. Али исто тако могу да вам кажем да сам сада поносан. Имамо 1,8 милиона КМ унапријед уплаћен допринос", рекао је Блашко Каурин, вршилац дужности директора "Шума Републике Српске".
У синдикатима подсјећају и на финансијске парадоксе. Милиони марака. како тврде, издвојени за информациони систем који још не даје очекиване резултате, док се у појединим газдинствима на плате чека мјесецима. Један од приједлога био је и да се продаја дрвних сортимената убудуће врши искључиво уз авансно плаћање или уз банкарску гаранцију. Тако би се спријечила нова дуговања.
