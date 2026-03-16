Амиџић одговорио Станивуковићу: Надимци су за школско двориште, политика за остварене људе

16.03.2026
18:45
Коментари:3
Бањалучки градоначелник Драшко Станивуковић након оставке Сава Минића назвао је предсједника Владе Републике Српске "Саво бумеранг". На то му је одговорио министар финансија у Савјету министара Срђан Амиџић и поручио да су надимци за школско двориште, а политика за остварене људе.
"А бумеранг - као рад и нерад - увијек пронађе свог власника. Унапријед честитам Сави Минићу што ће наставити свој рад на челу Владе Републике Српске.
Надимци су за школско двориште, а политика за остварене људе.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) March 16, 2026
Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас оставку предсједника Владе Сава Минића.
Он је у свом обраћању поручио да је период иза нас обиловао изазовима. Он се захвалио свима на истрајност и подсјетио на све проблеме које је Српска имала од политичког Сарајева и институција које су наметнули високи представници.
"Период иза нас је обиловао бројним обавезама и изазовима. Били смо свјесни у њиховој офанзиви да морамо проћи тежак и изазован период. Сваки пут смо тачно знали и имали свој циљ. Сваки пут смо имали корак напријед. Сваки пут су код нас биле бијеле фигуре. Сачували смо легитимитет институција Српске. Тумачење њихово на све оно што је до сада било није битно. Није битно ни сада, није битно ни мени као правнику. Добро разликујем шта је правоснажност, а шта извршност неке одлуке. Шта грађани Српске имају од тога што неко нешто добро тумачи, ако то може нанијети институционалну штету Републици Српској? Из тих разлога смо правили политичке маневре који су били битни. Најчешће нисмо наилазили на разумијевање ни овог десног дијела од мене (алудира на опозицију), ни дијела политичког Сарајева, ни оних који једноставно нису били свјесни чињенице у каквом периоду се налазе. Знате да се и дан данас спори 9. јануар. И тада су поједини политичари и одговорни људи имали идеје и одлучност. Колико је времена требало бити истрајан да се такви датум и одлуке одрже на снази. И ово што сам данас урадио не представља ништа, до једну форму у којој ћемо направити и избацити из руку и уста било коме ко жели било шта лоше Републици Српској. По Уставу то мора почети подношењем моје оставке. То није авантуризам, ни нешто што се мени свиђа. Свјестан сам исто тако да се ту не ради о мом осјећању нити комодитету, него о чињеници да ово треба да урадимо да преостали период у мандату ове владе буде период у којем се нећемо бавити овим стварима које искључиво могу користити непријатељу Републике Српске", рекао је Минић.
Најновије
Најчитаније
19
47
19
45
19
44
19
35
19
32
Тренутно на програму