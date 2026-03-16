Кошарац са семберским привредницима о формирању слободне зоне

16.03.2026
18:38
Формирање слободне зоне у Бијељини са којом Градска управа годинама касни, била је тема данашњег састанка министра спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташе Кошарца, семберских привредника и предсједника бијељинске Подручне привредне коморе Бранимира Андрића.
- Данашњи састанак је наставак разговора започетих прошле седмице у Бијељини, у присуству предсједника Милорада Додика, премијера Саве Минића и министара из Републике Српске - навео је Кошарац.
Он је додао да су на састанку у Сарајеву разговарали о поступку формирања слободне зоне, јер то привредници Семберије желе, не чекајући активности Градске управе Бијељине, која евидентно годинама касни.
- Одобравање слободне зоне не ускраћује могућност Градској управи Бијељине да настави са својим активностима, у складу са властитом процјеном - навео је Кошарац на Инстаграму.
