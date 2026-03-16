Кошарац са семберским привредницима о формирању слободне зоне

16.03.2026

18:38

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере
Фото: ATV

Формирање слободне зоне у Бијељини са којом Градска управа годинама касни, била је тема данашњег састанка министра спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташе Кошарца, семберских привредника и предсједника бијељинске Подручне привредне коморе Бранимира Андрића.

- Данашњи састанак је наставак разговора започетих прошле седмице у Бијељини, у присуству предсједника Милорада Додика, премијера Саве Минића и министара из Републике Српске - навео је Кошарац.

Он је додао да су на састанку у Сарајеву разговарали о поступку формирања слободне зоне, јер то привредници Семберије желе, не чекајући активности Градске управе Бијељине, која евидентно годинама касни.

- Одобравање слободне зоне не ускраћује могућност Градској управи Бијељине да настави са својим активностима, у складу са властитом процјеном - навео је Кошарац на Инстаграму.

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Нећу читати експозе, прочитао сам га прије мјесец дана

2 ч

14
Усвојена оставка Саве Минића

Република Српска

Усвојена оставка Саве Минића

2 ч

6
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Минић ће поново бити премијер

4 ч

10
Минић и Пош

Република Српска

Минић и Пош разговарали о јачању сарадње Српске и Мађарске

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

47

Владимир Радмановић за АТВ: Никола Јокић је промијенио кошарку

19

45

Невјероватан случај: Мушкарац оптужен за шверц мрава

19

44

Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије

19

35

Након викенда закопали сјекире - постигнут договор у Шумама Српске

19

32

Вукановић: Неће проћи Станивуковићева кандидатура

