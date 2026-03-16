Каран: Минић ће поново бити премијер

РТРС

16.03.2026

15:23

Синиша Каран
Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да легитимитет Владе на челу са премијером Савом Минићем ниједног часа није доведен у питање, а да је њен поновни избор снажење легалитета и легитимитета институција Републике Српске.

Потврдићемо то сутра, Минић ће поново бити премијер. У овим кризним моментима, како то неко рече, повлачимо ову политичку шаховску партију са бијелим фигурама - рекао је Каран.

Каран очекује да ће већ сутра бити у прилици да предложи Минића за мандатара и да ће Влада наставити да ради.

- Не желимо да наша Влада има икакво оптерећење од оних који су против Републике Српске и да постављају питање њеног легалитет - поручио је Каран.

Истакао је да је ово изборни процес којем су грађани прије три године дали пуни легитимитет, а који је манифестован кроз садашњу и претходне владе.

Предсједник Српске је нагласио да грађани неће ниједног часа осјетити недостатак било код уставног или законског дјеловања институција Републике Српске.

Каран: Нећемо дозволити да политичка криза у БиХ прерасте у безбједносну

- Ово је доказ институционалне и политичке снаге Републике Српске да у таквим кризним моментима може да створи уставни оквир свих институција и законодавне, извршне и судске власти - истакао је Каран.

Оцијенио је да све што се дешава представља континуитет напада на институције Републике Српске, поручивши да се не смије заборавити и да је све кренуло од Кристијана Шмита који је нико и ништа у БиХ.

- Шмит је наметањем закона и својим понашањем уништио највећу демократску тековину у свијету - изборну вољу грађана - закључио је Каран.

