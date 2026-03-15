Крузер постао плутајући карантин: Мистериозна пошаст покосила и посаду и путнике

Више од 150 особа на крузеру Стар принцес, који је обилазио Карибе, разбољело се од норовируса, саопштили су амерички Центри за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), пренио је данас НБЦ њуз.
Брод је био на једнонедељном путовању које се завршило данас, а путници и чланови посаде су имали симптоме као што су дијареја и повраћање, наводи се у саопштењу.
Компанија "Принцес крузис" је навела да су обављени додатни кругови чишћења и дезинфекције брода, а да су обољели путници и чланови посаде били изоловани до искрцавања.
Епидемија је пријављена у сриједу Програму за санитацију пловила ЦДЦ-а, а запослени у тој служби отишли су на брод да испитају случај.
Како се наводи на сајту за праћење крузера "КрузМапер", брод са 4.307 путника вратио се у Форт Лодердејл пре него што је данас кренуо на ново путовање ка Принцес Кејсу на Бахамима.
