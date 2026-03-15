Logo
Large banner

Буктиња однијела живот: Ватрогасци затекли стравичан призор

Аутор:

АТВ

15.03.2026

11:30

Коментари:

0
Ватрогасци, пожар
Фото: Pexels

Из Оперативног центра МУП Кантона Сарајево објавили су да је једна особа погинула у пожару у Вогошћи.

Како су навели, Професионална ватрогасна бригада Сарајево је 14. марта, четири минуте послије поноћи, обавијестила Полицијску управу Вогошћа да је избио пожар у стамбеном објекту у улици Горња Јошаница 1.

Полицајци су по доласку на мјесту пожара обавијестили ватрогасце да дио стамбеног објекта користи Ш. Х. из Вогошће, рођен 1978. године. У просторији захваћеној пожаром је пронађено беживотно тијело.

Пожар је локализиран у 00.40, а љекар Хитне помоћи је у 01.04 сати констатовао смрт затечене особе.

Након обавјештавања дежурног тужитеља Кантоналног тужилаштва у Сарајеву, уз ангажовање сталног судског вјештака протупожарне струке и полицијских службеника, на мјесту несреће обављен је увиђај, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пронађено тијело

Vogošća

пожар

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner