Буктиња однијела живот: Ватрогасци затекли стравичан призор

15.03.2026
11:30
Из Оперативног центра МУП Кантона Сарајево објавили су да је једна особа погинула у пожару у Вогошћи.
Како су навели, Професионална ватрогасна бригада Сарајево је 14. марта, четири минуте послије поноћи, обавијестила Полицијску управу Вогошћа да је избио пожар у стамбеном објекту у улици Горња Јошаница 1.
Полицајци су по доласку на мјесту пожара обавијестили ватрогасце да дио стамбеног објекта користи Ш. Х. из Вогошће, рођен 1978. године. У просторији захваћеној пожаром је пронађено беживотно тијело.
Пожар је локализиран у 00.40, а љекар Хитне помоћи је у 01.04 сати констатовао смрт затечене особе.
Након обавјештавања дежурног тужитеља Кантоналног тужилаштва у Сарајеву, уз ангажовање сталног судског вјештака протупожарне струке и полицијских службеника, на мјесту несреће обављен је увиђај, преноси Кликс.
