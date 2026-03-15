Увоз диктира цијену: Дански прасићи скупљи од домаћих

Тренутно, прасиће углавном купују људи који ове животиње тове до пред зиму.
Због поста који траје, потражње за печеницама готово да и нема, што диктира цијену ове робе.
Наиме, цијена прасића тренутно је око 6 КМ по килограму живе ваге. По толико, наиме, узгајивачи и препродавци преко огласа нуде своју робу.
Међутим, има и оних који продају увозну прасад, чија цијена, ако је судити по једном огласу, износи 7 КМ по килограму живе ваге.
„Увоз Данска. Екстра роба за даљи тов. Вршимо услугу превоза“, стоји у огласу, пише Српскаинфо.
Узгајивачи су почетком марта прогнозирали да би цијена прасића требало да крене расти негдје средином овог мјесеца, јер их тада домаћини купују за тов.
"Тренутно, цијена прасића је изузетно нерентабилна. Негдје средином марта очекује се пораст цијене живе ваге. Наиме, тада ће кренути да купују прасиће за тов, па је за очекивати и поскупљење живе ваге. Што се тиче цијене пред Васкрс, односно Ђурђевдан, још се не зна како ће то изгледати. Међутим, с обзиром на високу цијену увозних прасића, за очекивати је да порасте и цијена домаћих", поручују узгајивачи.
