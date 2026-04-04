Порука из Русије: Европа би до овог датума могла остати без горива

Директор Руског фонда за директна улагања /РДИФ/ Кирил Дмитријев упозорио је да европске бензинске пумпе могу остати без горива већ 20. априла.
Дмитријев, који је и специјални предсједнички изасланик за економску сарадњу са иностранством, додао је да ће посљедње пошиљке енергената стићи преко Ормуског мореуза у ЕУ 11. априла и позвао је све да "вежу појасеве".
Коментаришући извјештаје да се очекује да ће се њемачки удио у глобалном БДП-у смањити за четири одсто до 2030. године, што је најнижи ниво у најмање пола вијека, Дмитријев је оцијенио да Њемачка постаје небитна за глобалну економију, преноси Срна.
Ескалација сукоба и затварање Ормуског мореуза, кроз који пролази петина свјетске нафте, пореметили су глобално снабдијевање и изазвали нагли раст цијена нафте, при чему је нафта марке "брент" достигла рекордне нивое.
Неименовани ирански безбједносни званичник изјавио је раније данас за иранску телевизију "Прес" да би тренутна ситуација у Ормуском мореузу могла да остане непромијењена још дуго времена, јер Иран има капацитет да годинама одржава блокаду.
Он је објаснио да се већина опреме која се користи за снабдијевање америчких војних база и гарнизона широм Блиског истока транспортује морским рутама.
Њемачка економија је у рецесији, дјелимично оптерећена високим трошковима енергије након прекида испоруке руског гаса.
Према подацима савезног статистичког завода Дестатис, БДП се смањио за 0,2 одсто у 2024. години, што је други годишњи пад заредом.
Сличан пад двије године заредом посљедњи пут се догодио 2002-2003. године.
