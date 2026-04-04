Logo
Large banner

"Пао" велики бос: Ухапшен Роберто Мацарела

Аутор:

АТВ
04.04.2026 16:45

Коментари:

0
"Пао" велики бос: Ухапшен Роберто Мацарела
Фото: АТВ

Шеф мафијашке организације Роберто Мацарела ухапшен је у одмаралишту у Вијетри сул Маре, у којем се крио од јануара прошле године, саопштила је полиција.

Мацарела се крио у одмаралишту у којем ноћење кошта више од 1.000 евра, а карабињери су га синоћ пронашли, преносе медији.

Он није пружао отпор, а био је на листи веома опасних бјегунаца италијанског Министарства унутрашњих послова.

Мацарела, рођен 1978. године, био је у бјекству од 28. јануара 2025. године, а избјегао је хапшење након што је суд у Напуљу издао налог за притвор на захтјев Напуљске дирекције за борбу против мафије /ДДА/ због оптужби за убиство отежано мафијашким методама, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner