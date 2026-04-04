Јака пријетња Трампа: "Остало им је 48 сати, креће пакао"

Аутор:

АТВ
04.04.2026 16:31

Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп поново је упутио оштру поруку Ирану, запријетивши озбиљним посљедицама уколико Техеран не постигне договор са њим.

Трамп се огласио путем друштвене мреже Truth Social, гдје је подсјетио на ранији ултиматум који је дао иранским властима у вези са отварањем Ормуског мореуза.

"Сјећате ли се да сам Ирану дао 10 дана да постигне договор или отвори Ормуски мореуз. Вријеме истиче! Још 48 сати прије него што ће се сав пакао обрушити на њих! Слава Богу", написао је Трамп.

Ова изјава долази у тренутку појачаних тензија у региону, након затварања Ормуског мореуза и ескалације сукоба између Ирана, Сједињених Америчких Држава и њихових савезника.

